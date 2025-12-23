AI股回神領台股朝新高邁進 台積電站回1480元、台股上漲逾100點

台股今天早盤上漲逾100點。

美股在美光亮眼財測帶動下，AI股重新復活，今日帶動台股早盤AI股上漲，台積電上漲15元，漲幅1.02%，股價來到1480元，加權指數上漲超過100點，一度衝上28298點。

在美光財測給出積極預期後，AI股全面回神，輝達重回1.49%、博通上漲0.52%，美光則是上漲4.01%，標普500只差收盤新高最後一哩路。

今日早盤帶動台股繼續往上衝，台積電站上1480元，漲幅1.02%，帶動加權指數上漲超過100點，一度衝上28298點，距離歷史新高28568也只有一步之遙。鴻海上漲0.5元，漲幅0.22%，股價來到224.5元，台達電上漲3元，漲幅0.31%，股價來到956元，聯發科下跌5元跌幅0.35%。

其他AI股方面，緯穎上漲55元，漲幅1.29%，股價來到4305元，日月光上漲1.5元，漲幅0.64%，股價來到233.5元。



