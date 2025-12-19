AI股大反攻！甲骨文激勵四大指數再強彈 台積電ADR續漲1.50%

甲骨文因交易案激勵強彈，帶動美股四大指數周五續漲。（翻攝自Unsplash圖庫）

繼美光亮麗財報帶動美股反攻之後，先前股價跌跌不休的甲骨文也因TikTok交易案扭轉AI股頹勢，美股周五續彈，四大指數皆收紅，那指強漲301點，費半飆升204點，重新站回7000點大關。個股方面，甲骨文漲6.63%、輝達漲3.93%、美光漲近7%、台積電ADR漲1.50%；但知名體育用品大廠Nike因第二季營收下滑，爆跌逾10%。

甲骨文是因為哪件利多扭轉頹勢？

根據CNBC、BBC等外電報導，TikTok首席執行官周受資（Shou Zi Chew）在18日告知員工，中國母公司字節跳動（ByteDance）已同意出售在美國的大部分業務。周受資發送的備忘錄顯示，接收的合資企業，包含甲骨文（Oracle）、銀湖資本（Silver Lake）以及阿聯酋投資公司MGX。

另外，路透引述消息人士報導，美國總統川普政府正在評估輝達出售先進晶片給中國客戶的可能性。

四大指數續彈 美股七雄漲跌互見

在相關利多消息激勵之下，AI股擺脫頹勢重新振作，也帶動美股周五續彈，終場道瓊上漲183.04點，收48,134.89點，漲幅0.38%；標普上漲59.74點，收6,834.50點，漲幅0.88%；那斯達克上漲301.26點，收23,307.62點，漲幅1.31%；費半上漲204.24點，收7,067.86點，漲幅2.98%。

美股七雄漲跌互見，蘋果（AAPL-US）上漲0.54%；微軟（MSFT-US）上漲0.40%；輝達（NVDA-US）上漲3.93%；臉書母公司Meta（META-US）下跌0.85%；谷歌母公司Alphabet（GOOGL-US）上漲1.60 %；亞馬遜（AMZN-US）上漲0.26%；特斯拉（TSLA）下跌0.45%。

這家體育用品大廠營收下滑 股價出現爆跌

個股方面，甲骨文（ORCL-US）上漲6.63%；超微（AMD-US）上漲6.15%；博通（AVGO-US）上漲3.18%；美光（MU-US）上漲6.99%。不過，知名運動用品大廠Nike（NIKE-US）公佈大中華區市場第二季營收下滑，爆跌10.54%作收。

至於台廠ADR方面，台積電上漲4.27美元，收288.95美元，漲幅1.50%；聯電上漲0.03美元，收8.10美元，跌幅0.37%；鴻海上漲0. 03美元，收14.10美元，漲幅2.17%。

