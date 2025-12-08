AI股大震盪 邁向智慧文明的必要調整

近期美股大幅震盪，英偉達、微軟、谷歌等「AI七巨頭」市值明顯回落，再度喚起市場對科技泡沫的聯想。然而，這波下跌並不代表AI故事結束，而是資本市場面對現實後的自然修正。七巨頭預計到2026年將投入超過5千億美元建構AI基礎設施，這些龐大開支勢必壓縮短期利潤，投資人開始思考回報是否與投入相符。這種疑慮，正是市場從激情走向成熟的象徵。

這場震盪也凸顯全球經濟的結構性問題：資本高度集中、勞動者與中小企業難以分享技術紅利。多年來的寬鬆貨幣政策推升股市與資產價格，但一般人的薪資卻未同步成長；AI概念股的冷卻正是這種失衡的縮影。市場在某種程度上，正在對過度集中的資本力量給出反作用力，也為未來更具多元性的發展留下空間。

技術革命與資本泡沫，一向如影隨形。網路泡沫雖曾造成慘烈損失，但那段期間的基礎投入，最終孕育了雲端運算、電子商務與數位經濟。如今AI浪潮也走在類似軌跡上：估值的熱度與回調，都是文明邁入新階段的過程。

生成式AI的突破，代表整個知識生產方式正在被重新定義。Meta首席科學家楊立昆指出，一個典型的大語言模型是基於約10的14次方位元組的文本資料訓練，這幾乎相當於網路上所有公開文章的總和，遠超過人類大腦能吸收的極限。這象徵機器在知識處理能力上的飛躍。

然而，只靠文本訓練AI並不足以觸及人類智慧的全貌。未來仍需從神經科學與認知科學中汲取洞見，重新思考人與機器的分工方式。AI與機器人最終不是取代人類，而是擴展人類的能力，把繁重或高度標準化的任務交給機器，讓人類專注於策略、創造與判斷。這意味著工作的結構被重新編排，而非單純的「職位消失」。

雷‧庫茲韋爾提出的「奇點」概念，在此提供了另一層視角。他認為，當算力、演算法與數據彼此疊加，AI的進展將呈現指數型爆發，而非線性成長。若此趨勢成立，現在的龐大投資儘管短期沉重，長期卻可能換來每年1％至2％的全球生產力提升，甚至在2030年前創造數兆美元的新價值。

值得注意的是，泡沫雖易被批評，但它具有強烈的建設性。即便今天的AI投資最終被證明過度，它也會為下一階段的智慧文明鋪路。

但奇點真正的挑戰不只在技術，更在政治與制度。美股的震盪提醒我們，美國經濟正處在「科技繁榮」與「實質風險」的矛盾交界：科技市值極度集中、財政赤字擴大、地緣政治緊張。即使AI逐步超越人類智慧，若缺乏適當制度保障，技術成果可能只被少數巨頭與資本持有者吸收，反而加劇全球不平等。

因此，制度設計的關鍵在於如何將AI的成果轉化為更廣泛的社會福祉。例如：透過稅制改革、公共投資、普及教育與社會保障，把生產力的提升回饋給更多人。如果能做到這點，奇點將成為提升全球生活品質的契機；若做不到，奇點可能轉變成新的階級鴻溝。

貨幣政策在這場變革中也扮演關鍵角色。過去的寬鬆政策多半推升資產價格而非實質經濟，若未來能與財政政策協同，將資金引導至醫療、教育、社會住宅與中小企業，AI的成果才能真正落實為全民共享的進步，而不是再次被金融市場所吸收。

七巨頭及AI概念股的震盪不是科技退潮，而是文明在跨向智慧超越前的必要調整。從資本震盪到智慧超越，這是一場橫跨技術、經濟與社會無法迴避的鴻溝與試煉。（作者為中信金融管理學院講座教授）