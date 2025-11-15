AI股就看這一周！輝達財報揭曉、鴻海科技日有請黃仁勳兒黃勝斌助陣

鴻海科技日。路透社



降息恐放緩VIX 指數急升，美股14日漲跌互見，台積電ADR反彈上漲0.93%。科技大廠消息不斷，AI霸主輝達19日將公布財報，將釋出AI景氣動能展望。接續鴻海21日科技日登場，這次請來輝達執行長黃仁勳兒子、輝達機器人產品線經理黃勝斌助陣，而鴻海董事長劉揚偉是否宣布OpenAI等AI大廠合作也成關注焦點。

AI股近期陷入高檔震盪，資金集中和泡沫化疑慮，讓市場出現觀望，華爾街首要聚焦，輝達19日將公布的季度財報和對明年景氣展望，將成這波AI技術競爭和產業動能重要訊號。

廣告 廣告

台灣科技大廠重頭戲，鴻海科技日（HHTD 25）將於11月21日至22日登場，鴻海董事長劉揚偉將以專題演講開場，今年會展聚焦 AI 為核心動能，全面推進智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大智慧平台，大秀AI Factory、智慧製造、機器人與智慧電動車的重大成果，也展現鴻海從運算、製造到落地應用的全方位實力。

其中，輝達執行長黃仁勳兒子、輝達機器人產品線經理黃勝斌，也將在機器人合作夥伴專場現身，針對機器人科技智慧製造應用進行夥伴對談。

AI題材雖不斷，但台股近期跌破兩萬八大關和月線支撐，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，在美股AI龍頭股價回檔的壓力下，台股科技股也面臨修正，雖然市場現在出現AI企業估值面過高的雜音，但從各項數據檢視，企業獲利成長力道仍強。

不過近期台股AI族群可能持續受美股影響，加上融資餘額已超過3100億元，郭明玉認為，週五指數跌破月線且呈現長黑K，短線震盪機率加大，資金往非AI與中小型題材股輪動，預期技術指標整理後有望再伺機挑戰高點

更多太報報導

鴻海最強Q3 前三季大賺1股本 劉揚偉預告明年更多訂單合作、展望非常看好!

AI泡沫化警報美股聰明錢悄然離場? 投資長：明年還有末日狂歡可體驗

沒AI真不行！聯詠Q3毛利率降至五年新低 拚4奈米 AI ASIC明年新品放量