AI股恐暴跌40％？ 新興市場教父：現金抱好逢低買入

墨比爾斯認為AI相關類股恐大幅回檔，預估幅度達30至40％。（圖／摘自維基百科）

近期高盛和摩根士丹利示警美股未來兩年內恐回檔，有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯（Mark Mobius）也加入看空行列，並在接受採訪時指出，隨着估值飆升，AI相關類股可能會大幅回檔，預估幅度達30至40％。墨比爾斯建議投資人先把資金放在其他地方，等到回檔出現後再考慮逢低買進。

鑒於美國總統川普發動的貿易戰不確性可能長達6個月，墨比爾斯先前透露，旗下基金目前的現金水位高達 95%。他表示，「現階段現金為王，所以我基金裡的95%都是現金，現在我們必須保留現金，並準備在適當的時候採取行動。」

根據《商業內幕》報導，高盛執行長所羅門（David Solomon）日前表示未來兩年內股市可能會出現10至20％的下跌；摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）也稱股市將經歷10至15％的回檔，並認為這樣的調整對市場來說是有益的，而墨比爾斯接受彭博採訪時也持類似看法。

墨比爾斯認為，AI相關企業的估值過高，且許多科技公司用於投資AI基礎設施的資本支出可能已經過度，在獲利前景並不明朗的情況下，高估值加上高支出更加讓人擔憂。不過墨比爾斯強調未來仍然看好AI領域，回檔只是一時，「我們必須為市場調整做好準備，逢低買入，等到下跌發生，就可以大量承接。」

另外，墨比爾斯也建議投資人可以關注新興市場，今年迄今iShares MSCI新興市場ETF上漲約29.7％，表現超越了同期標普500指數的13.8％漲幅。墨比爾斯說這主要得益於中國和印度股市的強勁表現，中國經濟正在向科技產業鏈快速攀升，印度也在電腦硬體領域蓬勃發展，推動資金回流至新興市場。且受到聯準會降息等多種因素影響，美元相對較弱勢，也增強了外國企業的購買力。

