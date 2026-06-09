AI股成幻影 他警告「龐氏騙局」？
財經中心／林浩博報導
AI熱潮帶領全球科技股連連狂漲，但台股8日遭遇血洗式修正，一度急殺近2700點。幣圈Youtuber「區塊先生」直言，這波AI暴漲背後恐怕藏有龐氏騙局，類似於2008年次貸風暴和2022年Luna幣崩盤的前夕，股民應提高警覺。
美、台股市急殺！區塊先生：SpaceX上市成資金抽水機
美股上週五（5日）雪崩，費城半導體指數重挫10.26%，沉重賣壓拖累台股週一（8日）盤中一度慘跌2694點，終場仍下挫1568點，創下史上第三大跌點。區塊先生分析，股市潰跌除了因為AI市場預期過熱，以及美國就業數據強勁推高了聯準會升息機率，另一大原因即世界首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX即將上市。
區塊先生表示，SpaceX的IPO可能是史上規模最大，預計融資750億美元，估值上看1.8兆美元，法人自然想參與這場IPO盛宴。但法人手頭現金又因大都投入火熱的股市而不足，當然會出售賺錢的股票變現，此外法人也或許會抵押0050（元大台灣50 ETF）和賺錢個股以借取購買SpaceX股票的現金。
投入款項回收慢！AI熱潮背後「龐氏騙局」浮現？
區塊先生進一步提醒，當前的AI族群飆漲熱潮，其實已帶有「龐氏騙局」的味道。他指AI資料中心項目須預備的現金不高，1億美元的建設資本額，可能僅須準備1000萬美元現金，其餘主要仰賴輝達（Nvidia）之類的「好投資人」。他認為這就如同金融商品，下游和上游廠商表面看似賣出大量的貨，但實際收回的款項可能小於或慢於預期。
區塊先生估計，如AI資料中心整體產業的收益為500億美元，市場估值已膨脹至5兆美元，驚人落差恐成巨大泡沫風險。再加上資料中心大舉購買GPU，卻缺乏有效的期貨對沖機制。尤其晶片技術遵循摩爾定律迅速更迭，新晶片的效能上升、提供成本更低廉的算力，舊設備相應地貶值，結果當初藉由高槓桿融資買入的設備，可能因出租收入遞減而無法支應維護成本，抑或在其貸款償還完成前，就面臨所謂的「關機價」窘境，引發嚴重財務危機。
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投資人持續關注美國與伊朗衝突的最新發展，美股星期二收盤漲跌互見，受到科技股表現疲弱拖累，那斯達克指數與費城半導體指數同步收跌。台積電ADR則頂住賣壓，終場微幅收漲。（請聽ＡＩ報導）。 綜合外媒報
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〈美股盤後〉晶片股反彈熄火 費半挫近2% 道瓊震盪千點 終場小漲85點
儘管油價大幅回落， 美股週二 (9 日) 再度遭遇賣壓，AI 概念股反彈行情迅速熄火，半導體與伺服器族群普遍走低，顯示市場對人工智慧 (AI) 熱潮的樂觀情緒仍相當脆弱。
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體育中心／黃崇超報導洛杉磯道奇隊日籍二刀流巨星大谷翔平，今年球季投球防禦率低到只有0.74，同時打擊端也能維持3成以上和雙位數全壘打的高檔二刀流表現，近日讓球迷們又開始討論起「大谷究竟是不是史上最偉大（GOAT）的棒球員？」，大哉問浮上水面後，大聯盟官網日前才專文列出七大事實佐證，接著又有美國媒體的大聯盟節目發起網路民調，票選結果出爐，有超過4成以上的投票者不認為大谷已經是GOAT。
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