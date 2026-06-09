AI股成幻影 他警告「龐氏騙局」？

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財經中心／林浩博報導

美、台等全球股市因AI熱潮連連攀高，但近來卻遭遇巨大修正。幣圈Youtuber「區塊先生」對此警告，目前的AI暴漲背後恐怕藏有龐氏騙局。（示意圖／翻攝自X平台 @tokens）

AI熱潮帶領全球科技股連連狂漲，但台股8日遭遇血洗式修正，一度急殺近2700點。幣圈Youtuber「區塊先生」直言，這波AI暴漲背後恐怕藏有龐氏騙局，類似於2008年次貸風暴和2022年Luna幣崩盤的前夕，股民應提高警覺。

美、台股市急殺！區塊先生：SpaceX上市成資金抽水機

美股上週五（5日）雪崩，費城半導體指數重挫10.26%，沉重賣壓拖累台股週一（8日）盤中一度慘跌2694點，終場仍下挫1568點，創下史上第三大跌點。區塊先生分析，股市潰跌除了因為AI市場預期過熱，以及美國就業數據強勁推高了聯準會升息機率，另一大原因即世界首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX即將上市。

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區塊先生表示，SpaceX的IPO可能是史上規模最大，預計融資750億美元，估值上看1.8兆美元，法人自然想參與這場IPO盛宴。但法人手頭現金又因大都投入火熱的股市而不足，當然會出售賺錢的股票變現，此外法人也或許會抵押0050（元大台灣50 ETF）和賺錢個股以借取購買SpaceX股票的現金。

投入款項回收慢！AI熱潮背後「龐氏騙局」浮現？

區塊先生進一步提醒，當前的AI族群飆漲熱潮，其實已帶有「龐氏騙局」的味道。他指AI資料中心項目須預備的現金不高，1億美元的建設資本額，可能僅須準備1000萬美元現金，其餘主要仰賴輝達（Nvidia）之類的「好投資人」。他認為這就如同金融商品，下游和上游廠商表面看似賣出大量的貨，但實際收回的款項可能小於或慢於預期。

區塊先生估計，如AI資料中心整體產業的收益為500億美元，市場估值已膨脹至5兆美元，驚人落差恐成巨大泡沫風險。再加上資料中心大舉購買GPU，卻缺乏有效的期貨對沖機制。尤其晶片技術遵循摩爾定律迅速更迭，新晶片的效能上升、提供成本更低廉的算力，舊設備相應地貶值，結果當初藉由高槓桿融資買入的設備，可能因出租收入遞減而無法支應維護成本，抑或在其貸款償還完成前，就面臨所謂的「關機價」窘境，引發嚴重財務危機。

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