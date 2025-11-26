AI股攻略1／台股月跌5%、主動基金卻逆勢漲 操盤手揭AI選股關鍵

輝達以Level-10平台重塑AI伺服器供應鏈，相關影響需持續追蹤。

受到美國聯準會12月降息變數影響，國內壽險資金獲利了結賣壓出籠，及外資長假效應，11月以來台股震盪加劇，AI高速成長列車成了上沖下洗的雲霄飛車；投資人想問，持股究竟該抓緊抱牢，還是該跳車？近期台股基金績效領先的操盤手直言，波動就是財富重分配的機會，他親揭2026年AI投資方向。

11月以來台股震盪加劇，聯準會降息幅度及AI泡沫化雜音此起彼落，指數漲多修正，投資人獲利回吐。檢視近1個月國內一般股票型基金績效前10名，由富邦、統一及復華投信包辦，呈現三強鼎立，再對照大盤近1個月跌幅逾5％，市值型ETF下跌超過6％，但大盤在震，主動式投資反而站穩腳步，顯示選股的重要性。

廣告 廣告

「儘管近期台股高檔回跌，但中長線AI趨勢沒問題，如何在指數高基期下，既能安心參與AI發展，又能捕捉強勢上漲的個股，是接下來操作布局重點。」復華投信國內股票部主管暨主動復華未來50（00991A）經理人呂宏宇表示，鎖定台股市值前150大公司，透過主動選股汰弱留強方式，就有極大機會搶先挖寶AI新霸主。

呂宏宇指出，未來布局AI產業可緊盯4大風向球，包括4大CSP（雲端服務供應商）巨頭：亞馬遜AWS、微軟Azure、Google Cloud與Meta資本支出是否持續成長；聯準會降息速度及幅度；輝達財報表現及AI應用是否不斷推陳出新。「目前來看，除聯準會降息次數相對不明朗外，其餘皆朝正向發展。」

而AI股價先前有過高疑慮，未來在指數高檔震盪下，如何判斷合理評價，趁機買進便宜被錯殺的AI股？「上游晶圓代工龍頭廠是AI產業最重要指標，以未來預估獲利計算，當個股本益比低於龍頭指標股本益比時，就是相對吸引人的進場時機。」呂宏宇強調，由於整體企業獲利上修，指數回檔可偏多操作，瞄準產業能見度佳、趨勢明確的AI供應鏈，是相對篤定的選擇；像是先進封測、ODM廠、散熱、PCB（印刷電路板）、電源、機構、高速傳輸等族群。

「值得注意的是，輝達正以Level-10平台重塑AI伺服器供應鏈，將L10視為伺服器核心設計與製造環節，並試圖將其標準化，以確保運算效能及散熱可達到最佳效果。」呂宏宇表示，在此情況下，初期可留意相關受惠股，但對供應鏈實際影響仍需持續追蹤。

面對2026年，他坦言，在台股基期墊高下，未來一年操作將更具挑戰；「透過主動選股策略，可搶先布局台廠AI供應鏈潛力股；尤其AI高速發展下，權值股大者恆大趨勢明確，以台股50大市值個股為基底、適時汰弱留強；再將51至150大市值個股當作AI潛力選股池，就能同時掌握個股流動性，且及時參與AI多頭行情。」

呂宏宇建議，投資人若想跟上時代潮流，台股投資組合中AI相關占比不要低於50％；但因未來一年市場變數不小，透過順勢操作、主動選股策略，仍是較令人安心的方式。

資料來源：CMoney，2025/11/21；公會分類：國內一般股票型

更多鏡週刊報導

AI股攻略2／靠強大投研挑飆股 財經主播推這檔：吃台積電紅利又能挖寶

AI股攻略3／0050累積150張！ 存股老手曝2原因最新加碼這檔主動式ETF