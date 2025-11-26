AI股攻略2／靠強大投研挑飆股 財經主播推這檔：吃台積電紅利又能挖寶
近幾年指數投資受到市場重視，尤其台股市值型ETF在權王台積電獲利帶動下，吸引大批投資人買進。但攤開財經主播詹璇依的投資配置，市值型ETF只是她的衛星持股，真正核心部位是科技基金及平衡型基金。她強調，想要賺到超額報酬，就得主動出擊、挖寶潛力股，並公開私房配置，用「神級組合」養大資產。
「我是主動投資（由基金經理人操盤）的奉行者！今年來上市的每一檔主動式ETF我都有參與，就像收藏紀念品，每檔都有買。」詹璇依因工作關係，對今年上市的主動式ETF如數家珍。她坦言，自己的投資起手式就是共同基金，長期下來已累積一筆小財富，由於成果不俗，對於主動投資一直深信不疑。
詹璇依透露，自己的基金核心部位分別是科技基金、及平衡型基金。「持有基金多年了，現在成本已經很低，雖然主動式ETF買賣更方便，還能質押、操作靈活，但我原有的基金養基金策略，已自成一套系統，不會因此改變。只是未來新投入資金再加碼時，就會以主動式ETF為主。」
憑藉過去投資經驗，詹璇依直言主動式操作最重要關鍵，就在投研團隊。「過去績效雖不代表未來，但長期績效領先的基金，背後研究資源、投資選股策略、對市場消息的掌握度，一定有過人之處；尤其台股基金過去3年、5年、10年績效領先群，某程度表示團隊操盤穩定性高，可當作挑選主動式ETF的參考。」
進一步檢視詹璇依的投資配置，核心資產中科技基金占比約6成、平衡型基金約2成；衛星部位則是美股及台股市值型ETF、各5％，另有近1年加碼的黃金基金，也占5％。「為了參與AI趨勢，我是押重本在科技產業，但想參與個股投資，對一般上班族來說還是相對困難。像我就很難在個股起漲前，提早布局川湖、台光電、奇鋐或雙鴻這種今年最夯的AI飆股。」
她認為，隨著台積電股價攀升，占台股權重愈來愈高，市值型ETF幾乎都已長成台積電模樣。「接下來我會考慮調整配置，加碼主動式ETF；透過經理人挖掘AI升級新商機，搶先卡位布局明日之星。」她也強烈建議原本就有定期定額買進台積電零股的投資人，可另外再搭配一檔主動式ETF，「這樣台股布局就能更全面且完整。」
像預計在12月3日至5日繳款募集的主動復華未來50（00991A），就是以市值前150大公司為選股池，從中挖掘台股未來新人王。「跟一般台股基金不同處，在00991A第1大持股比重可達3成，不受單一持股最高10％限制；未來在台積電獲利持續看好下，投資人也能徹底吃到權王紅利。」
詹璇依建議，若投資人擔心未來台股波動加劇，就可從這種「改良版」的市值型ETF切入，一方面成分股主要仍是中大型權值股，流動性無虞；另一方面，又比傳統市值型ETF多了經理人主動操作、挖寶，賺取超額報酬的機會，適合穩健中仍想多提升獲利的投資人。
