AI股攻略3／0050累積150張！ 存股老手曝2原因最新加碼這檔主動式ETF
由於大盤漲多，加上美國聯準會降息變數、及AI估值過高雜音干擾，近期台股震盪劇烈，指數上演大漲與大跌戲劇轉折，讓不少人身心備受煎熬。如何趁機調整資產配置，汰弱留強，已成了年底投資人必做功課。持有150張0050的六年級女生朱立君，過去靠「台股大跌就買」累積亮眼績效，但今年她決定加碼「攻擊型」標的，力拚退休金加速達標。
「我投資市值型ETF約7年，從美中貿易戰、疫情到對等關稅，只要遇上台股大跌就買進，平均算下來每年報酬率約有10%；有時漲多了，我也會手癢賣出幾張賺價差，每年還有配息可領。整體來說，就是讓人安心的投資工具，但又感覺好像還能再更好。」六年級的朱立君是廣告公司行銷總監，目前累積持有150張0050（元大台灣50）
台股資歷超過20年的她，因為工作忙碌，近幾年從個股投資轉進ETF。「買進一籃子股票的好處在不用費心盯盤，當股市大跌時還能趁機撿便宜；不像個股，怕會愈攤愈平。漲多了賣幾張落袋為安，像這樣15%、20%獲利收進口袋，感覺也不錯。」
身為0050資深存股族，朱立君透露目前0050是第一大持股，絕大部位都是只進不出，長期持有，但仍有小部位會做波段低買高賣；享受短線賺價差、長線賺增值，及每年領配息的三重利多。「但今年盤勢震盪劇烈，讓我開始思考除了市值型ETF外，是否有其他投資工具可補足0050的攻擊力道。」
她坦言，市值型ETF好處在成分股都是大型龍頭公司，不用看盤也能睡得安穩。「但這幾年觀察下來，發現有些傳產權值股會拖累績效，讓投資變得沒效率；當AI科技股狂噴時，市值型ETF相對溫吞，要緊密搭上AI發展趨勢，未來半年投資配置勢必要作出調整。」
最明顯的例子是今年來陸續掛牌的主動式ETF，績效輾壓市值型。「過去我都是自己在券商下單買股，從沒在銀行或投信買過基金；現在主動式ETF上市，在同一個平台就能直接下單管理，相當方便。更重要的是，相較市值型績效，主動式ETF更亮麗。」
朱立君觀察，今年上市的主動式ETF，報酬率最好的超過4成，市值型ETF則約2成，「未來半年，我會開始陸續調節市值型比重，將投資占比降至50%，其餘資金轉進主動式ETF，初期會先小部位試水溫，但計畫逐步拉高主動式ETF至20%。」
至於主動式ETF挑選條件，她不迷信過去績效，只信任過去接觸過的投信團隊。「先前買過00929（復華台灣科技優息），經驗還不錯，若想在投資組合中加碼科技部位、掌握AI趨勢脈動，近期將募集的00991A（主動復華未來50）會是我初期布局的首選。」
她解釋，該主動式ETF成分股分為兩部位，一部分是市值前50大公司，另一部分是市值51到150大公司。「像我長期持有0050，這樣的投資方式就很熟悉，不怕波動風險過大，又可期待多頭時透過經理人主動精挑個股，進一步提高報酬率。」她說，00991A（主動復華未來50）從51～150大公司裡挖寶，等於是「穩健底盤」加上「攻擊引擎」的難得組合。
朱立君分享，自己的退休理財目標是達到年領股息150萬元。「考量目前還有工作收入，認為退休前投資配置可再積極一點；市值型ETF相對穩健，而我想趁退休前搭上AI浪潮，多累積一點獲利，對我來說，嘗試配置主動式ETF是應該把握的機會。」
