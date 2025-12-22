AI股明年是牛還是熊？阮慕驊預測「多頭不會停」：滿足這條件股市將噴發

迎向即將到來的聖誕節，美股在近期也顯現一波「耶誕行情」，財經專家阮慕驊對此在節目《聽，阮大哥的！》中分析，隨著聯準會預期在明年採取貨幣寬鬆政策，為AI發展提供「買路錢」，預期明年的美股表現仍然會維持在多頭的格局，而牛市能否維持，關鍵還是在AI是否能夠真正落地，協助企業提升生產力。

阮慕驊分析，明年美股應該還是會進入牛市的第4年，多頭行情不變只是震盪幅度會加大，更考驗投資人出手的時機，原因就在於AI是美國全力押注的資源重點工程，需要聯準會維持寬鬆貨幣格局為AI提供買路錢，也就是低廉的資金和寬鬆的貨幣。聯準會也許表面上不這麼講，但為了維持美國在製造業與服務業的領先地位，其必須提供低廉資金與寬鬆貨幣。

阮慕驊回顧美國第13任聯準會主席格林斯班（Alan Greenspan）在任時一系列的利率調控措施，在1990年為了應對美國儲貸危機（S&L Crisis）、海灣戰爭引發的油價飆漲及房地產泡沫，格林斯班將利率從 6.75% 一路降至 3%，而這段期間納斯達克指數幾乎翻倍成長。在美國經濟回溫之後，聯準會又採取升息，一年內將利率拉回 6%，成功實現美國經濟軟著陸。

阮慕驊表示，當時的美國經濟成長率達到4%，但通膨卻沒有隨之上升，主要是網路科技大幅提升了勞動生產力，使得雇主不需大幅調升薪資即可增加產出，從供給面抑制了物價。他認為 AI 能否延續牛市，核心在於它是否能如同當年的網路科技一樣，實現製造業與服務業生產力的快速飛躍。

阮慕驊指出，如果生產力確實提升，企業獲利會更好，股市便有條件持續走高，且不必擔心嚴重的通貨膨脹問題，他認為目前的市場環境與 1996 年極為相似，若 AI 應用普及，未來幾年可能迎來類似牛市噴發期。

阮慕驊提到，即使是2000年的網路泡沫，納指從 5000 點重摔回 1000 點，儘管過程慘烈，但那10年的資金灌溉確實完成了美國的經濟轉型，也讓美國稱霸科技界至今，如今美國再次看到 AI 帶來的轉型機會，並將透過貨幣政策提供支援，投資人應觀察生產力數據是否跟上科技發展的節奏。



