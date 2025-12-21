AI股歸隊台積電ADR強彈 台股逢外資休假、交投市場恐清淡

股市配圖。廖瑞祥攝



地表最大消費性電子展CES展即將登場，AI 題材重振旗鼓。美股四大指數19日早盤全面上攻，費城半導體指數更漲逾2%，台積電ADR漲1.2%。投信法人表示，AI股歸隊，短線有望帶動台股挑戰收復兩萬八大關，但外資休假，年底前交投市場恐清淡，預期將會以類股輪動為主流。

在國際情勢上，安聯投信台股團隊表示，美國通膨數據低於市場預期，挹注美股，投資人重新押注美國聯準會未來降息空間。另一方面，美國記憶體大廠繳出亮眼財測，亦暫時緩解市場對科技股估值過高的疑慮，也重新點燃AI題材投資氣氛。

安聯投信台股團隊表示，美國政府關門期間部分統計數據將永久缺失，一度造成市場擔憂聯準會12月決策難度，但觀察近期公布零售數據顯示美國經濟韌性優於預期，關稅傳導影響通膨並未惡化，加上就業市場狀況，降息為可能的經濟降溫風險預作準備，市場資金有利風險資產趨勢未變。

在產業基本面方面，安聯投信台股團隊表示，Google新版模型Gemini獲得市場一致好評，但不同大語言模型間差距有限，擁有足夠算力仍是競爭關鍵因素，而算力硬體不論GPU或ASIC等主要零組件、組裝及配套網路設施仍以台灣供應鏈為主，台灣AI供應鏈仍將是未來市場資金焦點。

根據安聯團隊與供應鏈訪談訂單展望來看，2026~2027年GPU及ASIC將呈現百家爭鳴，部分供給有限零組件甚至已成為戰略物資，顯示AI供應鏈仍具成長利基，短線雜音並不會影響其長線發展趨勢。

至於在布局方向上，安聯投信台股團隊表示，考量不同客戶拉貨節奏或是產品世代交替期間不同，或成為加大股價波動原因，後市布局建議聚焦具實質基本面成長性產業及相關標的，作為投資參考。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金 經理人施政廷表示，考量美國通膨降溫與財報利基，還有評價面因素，建議仍宜把握成長與穩健並重的布局策略把。方向上可聚焦：具結構性成長如AI供應鏈，包括：電源、散熱、PCB及記憶體等；傳產如運動品供應鏈，世足賽等題材；以及受惠降息環境下穩定配息來源的金融股

