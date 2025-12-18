AI股沒泡沫，只是修正！億級投資人：看4個指標找出安心強勢股
AI股行情，近日看來好像又陷入十字路口。究其原因，仍然是漲幅太大的修正，我認為本身的營運並沒有泡沫。
其實，市場疑慮冒出來並不是壞事，提前出現賣壓也是好事；要觀察的重點是，接下來是否步入大幅修正，或是景氣將轉趨衰退。
不光是資本市場出現兩個世界，強弱勢類股也是，貧富差距更是。未來你的投資方向如何擬定，非常重要，否則收益獲利和虧損帶來的差距，會越來越大。
有幾點要留意：
1、追逐熱門類股不一定錯，強者恆強態勢不易改變，只是介入時點價位要多加考量。
2、ETF提供多樣化選擇，值得選股有困難的人研究介入。
3、冷熱差異極大，企業獲利也是如此，因此財報中的4個指標：現金流、利潤率、營收成長、未來訂單落實，都是關鍵。
4、大型企業紛紛介入AI模型開發，要提防中小型企業遇到邊緣化，假如資金募集不順，尤其是科技業，燒錢很兇，子彈多寡跟市場能見度、佔有率，發聲權都是關鍵。
5、任何企業都或多或少導入AI，日後裁員必然會增加，上班族必須趕緊做好準備，第二專長、斜桿、儲蓄理財強化財務能力都要加強。
明年產業趨勢持續向AI靠攏，守舊不思創新就可能被淘汰，如同投資標的已全然改變，只能勇於接受，才能締造更好績效。哪些類股漲幅大，交易熱絡，眾多法人機構往哪些產品發行，都可以作為參考。
定期定額要有恆心繼續進行，還有新科技進步速度太快，保持冷靜克制也是一門重要功課！互勉之。
責任編輯：林易萱
其他人也在看
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 3 小時前 ・ 57
億元教授斷言台股衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃命 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 31
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 19
大摩喊目標價330元！國家隊趁甜甜價補貨「這伺服器大廠」 再砸4.9億敲進記憶體3檔
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（16）日終場收在27,536.66點，下跌330.28點或跌幅1.19%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市個股方面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
00919填息了！僅花兩天 128萬股民息利雙收
百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息年化配息率10%。今日在金融股大漲帶動下，00919一早以21.75元開出後，隨即穩定上揚至22.19元完成盤中填息，最高價位到22.2元，也讓參與第11次填息的投資人息利雙收。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
要跳到外太空了！這「網通廠」搭上利多列車連噴5天登強勢股王 金融族群4檔入榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（17）日終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%。在特斯拉執行長馬斯克「太空AI」藍圖成真後，低軌衛星...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
聯電股價重返50元 下午重訊說明這事
晶圓代工廠聯電（2303）將於今（17） 日下午4點於證交所召開重訊視訊記者會，由資深處長林俊宏說明參與欣興電子（3037）現增事宜。聯電今股價站回50元關卡，以50.4元作收，上漲1.2元、漲幅2.44%，成交量12.12萬張。到昨為止，外資連15買，近1個月累計買超37.72萬張，投信則賣超逾1自由時報 ・ 22 小時前 ・ 7
台股TISA基金黑馬！凱基台灣精五門暴增近百倍
TISA基金逐漸成為台股投資新勢力。自7月推出以來，短短5個月市場規模已從2,800萬元成長至7.8億元，其中以凱基台灣精五門基金近百倍的成長，成為市場中另一匹黑馬。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
記憶體吃緊...豪砸23億擴產！華邦電「目標價上看百元」成交炸242億 這千金股「11月營收創高」重摔8%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（16）日開低走低，終場跌330.28點，以27,536.66點作收，跌幅1.19%，成交金額5258.51億元。觀察今日成交額排...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
00919新納成分股 台新新光金爆63萬張巨量改寫新天價
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
全村的希望！美光財報亮眼 盤後股價大漲逾8%
美光科技 (Micron Technology)台灣時間今（18日）清晨公布第一季財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，激勵盤後股價大漲超過8%。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
國產車兩危機！市佔被進口車超越、年輕人變心了？2026車市解析
【2026經濟大預測】一年半前，台灣車市跨過象徵性的分水嶺：進口車單月銷量正式超越國產車，寫下歷史新頁。2025年，進口車與國產車的佔比更加拉大。但真正轉折點可能落在2026年。當美國製造汽車進口關稅降至零成真，國產車市佔率會如溜滑梯倒退。天下雜誌 ・ 4 小時前 ・ 41
爸賣千萬房給兒「利用免稅贈與補錢」⋯一疏忽恐罰百萬！房產移轉地雷多？如何減稅？
不少父母會替孩子準備房產，但移轉時要留意稅務問題，有資深資產傳承顧問分享案例，一位父親打算賣房給兒子，之後再利用每年的贈與免稅額，把錢轉回到兒子帳戶，沒想到這麼做，不僅會被國稅局追回稅款，還要加上1至3倍罰鍰，金額恐達百萬以上，這到底是怎麼回事？該怎麼做，才能將房產順利轉移給子女，並合法減稅？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
吉祥全再拉漲停！BBU概念股強噴「加百裕、興能高亮燈」 花王、銘鈺攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受撤資消息衝擊，美股甲骨文（ORCL-US）拖累博通（AVGO-US）、輝達（NVDA-US）下挫，美股四大指數周三全數收黑，台積電ADR...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
10月獲利年增39433.33%超狂！華邦電盤中強漲4%攻頂成交王 美光帶飛記憶體爆量噴出
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（18）日開低震盪，早盤一度下跌174.4點至27350.77點，目前加權指數仍在盤下震盪。不過美國最大記憶晶片生產商美光（...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
14檔政策護盤 力抗外資
外資連續三個交易日狠提款不手軟，合計大賣超1,408億元，因台積電（2330）領跌摜破季線，政策護盤急急如律令，八大公股行庫旗下券商連三買，統計三日大買台積電、廣達（2382）、鴻海（2317）、台達電（2308）等權值股大敲共264億元，力抗外資賣壓。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 7
00713和00919等ETF換股！近200萬人關注 異動一文看懂
近200萬人關心！台灣指數公司今（17） 日公布指數定期審核結果，元大臺灣高息低波（00713）、群益台灣精選高息（00919）等大型ETF 追蹤指數成分股出現調整，其中，00919增台新新光金，刪除大同。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
納智捷案有新進度？裕隆盤中強鎖漲停 鴻華先進也飆漲逾7%
納智捷案有新進度？國內汽車集團裕隆（2201）今（18）日股價盤中急漲，開盤一小時內出量拉上漲停，觸及36.5元，並有逾1700張買單排隊等買。至於鴻華先進-創（2258）也強漲7%，是否在整合上有新進度也備受關注。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 3
美光財報點火！華邦電再改寫新天價 今年來暴漲近5倍
美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）清晨公布財報皆優於預期，再加上財測樂觀，激勵盤後股價大漲近9%。記憶體族群今（18）日也逆勢穩軍心，指標股華邦電（2344）最高來到77.8元，上漲逾5%，再度改寫新天價，今年以來股價已大漲近5倍。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 1
《台北股市》2天提款千億！外資續砍595億 今年第5大
【時報-台北電】美國科技股走弱動搖市場信心，周二(12/16)電子權值股賣壓湧現，台股一路走低，更跌破月線支撐。新台幣早些貶近31.5元，呈現股匯雙殺。外資(不含外資自營商)賣超595.009億元，創今年第5大；投信買超33.4258億元，自營商賣超149.2394億元，三大法人合計賣超710.82億元。 外資2天向台股大舉提款1084.96億元；內資不同調，投信再度轉向買方，自營商2天累計賣超185.5億元。 加權指數午間一度重挫逾500點，隨後跌幅略有收斂，卻未能有效止跌，終場仍跌330.28點或1.19%，收在27536.66點，成交值5249.54億元。 權值三王中僅聯發科(2454)相對抗跌，股價多在盤上震盪、高見1450元，終場平收1420元。台積電(2330)受隔夜ADR收黑影響，盤中一度失守季線關卡，收盤下跌15元至1435元、跌幅1.03%。鴻海(2317)下挫1.58%收218元，主因為市場對甲骨文(Oracle)相關題材轉趨審慎，股價承壓。 今盤面資金主要流向衛星、太陽能族群和金融類股。如台新新光金(2887)爆43萬張大量，收盤突破20元關口；元晶(6443)、時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話