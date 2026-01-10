AI股狂熱何時退燒？策略師預測三情況：今年底前投資泡沫就會終結

有關人工智慧（AI）投資泡沫的爭辯不止，分析師大多預期AI資本支出仍將居高不下，繼續為大型科技股漲勢推波助瀾。但華爾街一位投資策略分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結，相關股票可能提前反應。

MarketWatch報導，BCA Research策略師喬許表示，AI投資熱潮可能在今年結束，但下場可能不像2000年達康泡沫爆破那麼慘，美國股市不至於受重創。他分析過去幾波科技業資本支出熱潮，以及與整體經濟的關聯性，做出以上推論。

喬許指出，目前科技業資本支出占美國國內生產毛額（GDP）比重已升至7.2%的紀錄高點，高於疫後解封期的7.1%和達康泡沫時期的6.4%。超大規模雲端服務業者已承諾到2026-2027為止砸1兆美元AI相關資本支出，若真的實踐，這個百分比還會進一步攀升。

但他表示，與過往科技資本支出榮景作比較時，也必須考量科技相關資本支出的結構性上升趨勢。他說：「過去百年期間，總資本支出占美國GDP比率大致持穩於15%。但隨著經濟重心從20世紀重工業轉向21世紀的『無重量經濟』（weightless economy），科技業占總資本支出的比率不斷攀升。」

喬許舉例說，1950年，科技業資本支出僅占美國1%的GDP，占總資本支出比率不到10%。後來，科技業資本支出占GDP比率以每十年約增0.7%的速度攀升。所以，要評估當前這波AI資本支出的極限何在，必須檢視的不是科技資本支出的絕對值，而是與其結構性成長對應的相對值。他說：「一種好辦法，是檢視科技業資本支出占GDP比率的10年變動率，減去每十年0.7%的結構性升幅。」

他指出，從美國過去三波科技業資本支出高峰，包括1980年代的個人電腦（PC）榮景、1990年代末至2000年的網際網路榮景和2020-2021居家上班（WFH）榮景，可歸納出三大結論：

一、這三波投資熱潮終結時，科技業資本支出占GDP比率的10年變動率，都比結構性成長率高出1至1.5個百分點。

二、當前這波資本支出熱潮，與前三波熱潮的峰值相比，還有一段差距。這意味著AI投資泡沫還有進一步膨脹空間。

三、根據超大規模雲端業者允諾的投資金額推測，這波AI資本支出投資熱潮，將在2026年底之前達到極限。

喬許說，對科技業資本支出熱潮即將告終的預期，會影響投資人的想法。他說：「股市是預先反映的機制，不會等到科技資本出榮景結束才反應。」

但他認為，不像2000年達康泡沫爆破的慘況，這回股市面對的是更趨寬鬆的利率環境。1984年、2000年和2022年科技股大跌，都發生在聯準會（Fed）升息周期，但這回Fed可望持續降利率。

據喬許研判，2026年情況可能較類似2021年，而不是2000年，所以預料會有三種情況：

1）美股牛市動能減弱，但股票表現仍將勝過現金；

2）科技股領漲地位拱手讓人，標普500指數表現將超越那斯達克；

3）美債殖利率曲線將呈現「熊陡」，也就是長債殖利率升得比短債殖利率快，反映Fed不當的寬鬆政策推升通膨預期。

