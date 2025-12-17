AI股盛極而衰？台積電、鴻海上沖下洗 專家轉投這類股：台股另一大支柱

AI浪潮席捲下，許多科技AI類股的股價今年都有不斐的成績，不過近期上下的波動猶如雲霄飛車，讓不少投資人雖手握股票但仍心驚膽跳。對此，不敗教主陳重銘在臉書發文表示，或許能把眼光放到股的另一大支柱金融股，他也點名這檔股票，今年配發0.91元現金跟0.34元股票，他在今年6月進場，半年報酬率高達24.5%，誰說金融股不能存？

美股AI相關股票近期出現大幅回落，也間接衝擊到台股行情，不少科技股台積電、鴻海等權值股都紛紛下跌，此波跌盪也引發市場、投資人對AI產業熱潮能否持續的廣泛討論。

對此，陳重銘表示，今年AI類股強強滾，但也有點盛極而衰，上下波動讓人心驚膽跳。有沒有獲利好，但是股價基期低的類股呢？那就是台股的另一大支柱—金融股。累計前11月已賺進5604億元，已高於2024年同期的5519億元（不計新光金）。今年獲利好，明年的股利就讓人期待。

陳重銘特別點名永豐金（2890），從2020年起獲利逐年成長，股利也很給力，今年配發0.91元現金跟0.34元股票，他在6月除息前買進200張，領到18.2萬元現金加6.8張股票（約20萬），股利總價值約38萬元。而且資本利得達到84萬元，目前帳面上總獲利為122萬，以自己在6月進場的24.86成本計算，半年報酬率高達24.5%，誰說金融股不能存？



陳重銘指出，永豐金今年前11月EPS高達1.87，全年有機會破2元，較去年的1.75元成長約14%。目前本益比僅14.5倍，算是合理且相對低的。如果用70%的盈餘分配率預估，明年有機會發放1.4元股利，他猜是1元現金加0.4元股票，僅供參考。未來永豐金併入京城銀行之後，公司整體版圖更完整，體質也更扎實，以目前不到15倍的本益比，5%的配息率來說，不到30的價位還算是挺甜蜜的，他當然是放到明年領股利。

