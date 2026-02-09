AI股續彈最衰股甲骨文回神！ 台積電ADR再噴1.8%、台指期三萬三差一步

股市配圖。廖瑞祥攝



美元轉弱下，半導體AI繼續反彈，連最衰股甲骨文都回神，利空鈍化下，市場情緒開始回穩。費半勁揚1.42%，輝達再漲2.5%、台積電ADR也漲1.88%，收在355.41美元。台股明天將逢MSCI季度調整，蛇年封關之前，台指期先漲262點，以32,912點作收，33000點大關僅一步之遙。

美股2月9日回穩走高，科技股領漲，半導體與AI族群反彈帶動風險偏好回升。VIX下滑情緒改善。短線在基本面未轉空下，指數維持震盪偏多格局。

DA Davidson 將甲骨文評等由中性上調至買入，由於OpenAI 相關的不確定性明顯下降，目標價維持180美元，反映市場對甲骨文營運信心回溫。甲骨文收盤大漲9.64%。

高盛看好輝達第四季營收可達673億美元，並有20億美元超預期空間，EPS也將優於市場共識，目標價上看250美元。但高盛也示警，輝達短期利多或已反映，應將焦點將轉向2026至2027年展望，並看好Rubin GPU於2026年下半年放量，支撐中長期成長動能。輝達收盤上漲2.4%。

美股激勵期交所夜盤偏多，台指期上漲262點，以32912點作收，電子與半導體期貨同步走高，台積電期貨上漲20點、聯電小幅收紅。台股明天蛇年封關，市場預期有望坐穩32000點大關，更能伺機挑戰33000點的新紀錄，

