AI股要泡沫化了? 甲骨文近3個月來股價近乎腰斬 專家 : 進入明顯輪動

位於美國紅木灘的甲骨文 Oracle 總部。 圖：翻攝自 維基百科

[Newtalk新聞] 在今年 9 月 10 日以創紀錄的漲幅刷新歷史新高後，甲骨文股價便開始一路走低。本月以來，公司連遭利空突襲，進一步加劇了外界對於人工智慧行業前景和估值泡沫的擔憂。

截至週三收盤，甲骨文報 178.45 美元，下跌 5.4%，近三個月累計跌幅 48.5%。作為近兩年推動美股牛市的關鍵因素，該行業對於明年市場的走向依然至關重要。

據媒體報導，藍貓頭鷹資本（Blue Owl Capital）為甲骨文公司密西根州 100 億美中繼資料中心項目提供融資的計畫宣告泡湯，知情人士指出，此事源於市場對甲骨文債務規模及支出水準的擔憂。受該消息影響，曾一度大熱的這家人工智慧（AI）概念股大幅跳水。不過，甲骨文隨後對該報導予以否認，並表示該專案正在穩步推進。

甲骨文董事長兼創辦人拉里·艾里森（Larry Ellison）。 圖 : 翻攝自英文維基百科

近幾周來，與企業資料中心建設計畫相關的高風險融資方案一直讓投資者感到緊張不安。甲骨文在最新季度財報檔中披露，截至 11 月 30 日，該公司未來 15 年在資料中心租賃及雲服務容量方面的承諾支出高達 2,480 億美元，較今年 8 月的資料增長了近 148%。

美國證券交易委員會 SEC 檔案顯示，這家雲計算巨頭在今年 9 月新發行了 180 億美元債券。截至 11 月底，甲骨文的總負債額超過 1,240 億美元，其中包含經營性租賃負債。目前，其信用違約互換 CDS 收益率徘徊於 2009 年以來最高水準。

週三，其他與人工智慧相關的個股也紛紛跟隨下跌。晶片製造商博通下挫 4.4%，近 5 個交易日累計跌幅超 20%，進入技術性熊市，超微半導體 AMD 跌幅超過 4%，也陷入熊市泥潭。

超微半導體公布第三財季業績優於預期，但本季調整後之毛利率指引並未超乎華爾街預期。盤後股價跌逾 4.7%。 圖：翻攝自 COMPUTEX 直播畫面

「我們顯然已經看到市場出現了非常明顯的輪動，資金正從大盤成長股轉向大盤價值股。我認為，這實際上是投資者在為明年的市場走勢調整倉位，轉向更具防禦性的配置。」扎克斯投資管理公司客戶投資組合經理瑪律伯裡（Brian Mulberry）表示 :「當前市場真正的疑問是：誰能從這些規模龐大的人工智慧投資中實現盈利？」

瑪律伯裡預計，資金從高估值個股向 「估值更合理板塊」的輪動趨勢將持續至 2026 年。他認為，這一趨勢疊加貨幣政策的不確定性，可能會引發市場出現一定的波動。他進一步分析道 :「曾經推動市場回報的最大引擎，如今已成為市場面臨的最大風險。」

近期科技股調整背後，有關 AI 泡沫論的爭議開始出現。首先是過度投資與成本收益失衡，行業面臨投資規模遠超短期回報的困境。僅 OpenAI 一家就計畫未來數年投入 1.4 兆美元。科技巨頭同樣如此，Alphabet、微軟等四大科技巨頭未來 12 個月人工智慧相關資本開支超 4,000 億美元，多用於資料中心建設，但相關收入遠難覆蓋成本。這種 「燒錢換增長」的模式高度依賴外部資金，一旦融資斷檔便會引發連鎖問題。

亞馬遜旗下公司Amazon Web Services(AWS)計劃在台灣開設一個區域級雲端資料中心。 圖：AWS／提供

隨之而來的就是估值隱患，不少企業估值已嚴重脫離基本面。例如 Palantir Technologies 市盈率超 180 倍，Snowflake 預期市盈率接近 140 倍。需要注意的是，AI 相關股票占美國人財富中股票持有比例達紀錄水準，這種擁擠交易狀態下，一旦市場情緒轉向，極易引發股價集體回檔。

最後，高杠杆融資或放大風險，現金流充裕的科技巨頭成為發債大戶，Meta、亞馬遜等靠發行巨額債券支撐 AI 基建。部分企業還通過特殊目的載體（SPV）模式進行表外融資，隱性擔保形成或有負債，這種高杠杆模式在融資環境收緊時，風險會快速暴露並傳導至整個產業鏈。

美聯儲不斷面臨川普政府要求降息的壓力。 圖 : 翻攝truney precious.com

美聯儲的政策路徑將成為關鍵因素之一。美聯儲若因通脹未達目標暫停降息，企業借貸成本壓力將居高不下。考慮到目前聯邦公開市場委員會 FOMC 的內部分歧以及美聯儲人事變動的不確定性，市場對今年貨幣政策的猜測分歧較大。

儘管風險重重，華爾街對於行業前景並不悲觀。從產業端看，科技巨頭為避免被行業淘汰選擇 「all in AI」，持續投入資金研發新模型、拓展應用場景；從美國政府角度看，美股繁榮與 AI 敘事可以綁定家庭財富和美元信用。

