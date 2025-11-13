AI股見天花板？軟銀全數清倉輝達持股 專家提醒投資人「關鍵觀察時間」

日本投資巨擘軟體銀行（SoftBank）全面出清輝達持股，交易規模高達58億美元（約新台幣1870億元），引發市場震盪。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，輝達現在是多事之秋，一方面大賣空的本尊麥可貝瑞去放空輝達，另一方面軟銀又清倉了輝達，所以AI泡沫的疑慮再度浮上檯面。

蔡明彰在個人YT提到，日本軟體銀行居然清倉所有輝達持股，這是否意味著AI股已見天花板？他指出，軟體銀行現在把最後一批輝達的持股，大概價值58億美元清倉，也就是現在開始軟體銀行並沒有任何一股的輝達，但輝達是AI教主、龍頭企業，居然賣到一股都不剩。

觀察股價反應，蔡明彰說明，輝達在11日下跌近3%，消息傳到12日亞洲股市，軟銀最重要是在日本掛牌，結果沒想到大家傻眼了，軟銀賣掉輝達理應有一筆賣股票收益，好像是利多，但跌破眼鏡，當然有一種說法，軟銀今年漲很多，軟銀今年在日本股市漲130%，現在賣輝達有一筆收益，但大家認為股價已經反映了，所以反而跌的重。

至於軟銀出售輝達的目的究竟是什麼？蔡明彰解釋，因為軟銀承諾要投資Open AI 300億美金，到目前只投入75億，後面還缺了225億美金，所以決定把輝達殺了，拿這個錢來投資Open AI。

回顧孫正義進出輝達時間 蔡明彰：軟銀根本不懂AI

蔡明彰表示，軟銀創辦人孫正義是日本首富，他的思考應該就是這樣，賣輝達，來投入下一個金雞母Open AI，Open AI現在還沒掛牌，但軟銀現在投資Open AI，相信Open AI會給軟銀很好的股票價格。

回顧過去，蔡明彰指出，孫正義進出輝達的時間都抓得不好，孫正義人生中有一個最大遺憾，賣輝達賣的太早，他曾是輝達最大股東，比輝達執行長黃仁勳持股還多，軟銀持有輝達高達5%持股，沒想到2019年前就清倉了，後續GPT、AI起來，2024年軟銀針對輝達又重新建倉，所以被人家批評「軟銀根本不懂AI」。

軟銀曾是輝達單一最大股東。圖為軟銀創辦人孫正義。（資料照，美聯社）

輝達多事之秋 投資人拭目以待最新財報

蔡明彰直言，輝達現在是多事之秋，大賣空的本尊麥可貝瑞去放空輝達，軟銀又去清倉了輝達，所以AI泡沫的疑慮又再度浮上檯面。但蔡明彰也提醒，大家不要太急，現在是疑慮的階段，缺乏足夠證據，證據在哪個地方？11月19日輝達的財報能否擊敗市場的預期，而且要遠遠超過市場預期，這樣的證據就證明AI沒有泡沫；那萬一出來財報叫好不叫座，就要小心了。

