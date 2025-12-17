AI股財報失靈衝擊市場 黃世聰：12月行情失準非偶然

近期全球股市震盪加劇，美股成為市場關注焦點。《聰明理財大小世》主持人黃世聰指出，過往12月多為股市表現亮眼的月份，但今年12月卻出現明顯回檔，主因在於多檔AI概念股財報不如預期，導致市場信心動搖。

黃世聰分析，美股近期修正與兩家重量級科技公司表現密切相關，其中甲骨文因營收不符市場期待、AI基礎建設投資回收壓力浮現，股價自高點大幅回落；博通則因AI毛利率與本益比偏高，引發獲利了結賣壓，同步拖累整體AI族群走勢。輝達本身股價亦自高點回檔約兩成，技術面轉趨整理，成為市場重要觀察指標。

在雲端服務業者方面，四大CSP中僅谷歌股價相對穩健，主因在於其對輝達晶片依賴較低，且具備較明確的AI變現能力；反觀Meta與微軟，因高額資本支出與獲利壓力，股價表現相對疲弱。至於美股強勢股，特斯拉受惠於SpaceX IPO題材與自駕技術進展，股價創下新高，成為多頭代表。

展望後市，黃世聰指出，日本央行可能升息、美國經濟數據密集公布，以及聯準會人事變動等不確定因素，仍將干擾市場短線表現。不過，台股目前回測季線關卡，若能守穩並搭配外資賣壓趨緩與融資有效清洗，後續仍具整理後再攻的機會。他也提醒，主流族群往往在回檔中逐漸浮現，投資人應審慎觀察，避免過度追高。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《聰明理財大小世》！ *投資警語：投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力。

