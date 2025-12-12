AI股輸了？ 今年最猛飆股竟是「窮人通路」 背後原因曝光





在AI概念股一片火熱、科技大廠市值不斷刷新紀錄的2025年，美國股市卻出現了違背市場直覺的現象：漲最兇的竟不是輝達、蘋果，也不是任何AI相關企業，而是被視為「窮人通路」的1元商店。這樣的結果不只讓投資人跌破眼鏡，也引發外界對美國經濟現況的激烈討論——如果連高收入家庭都開始往低價通路靠攏，這代表的是消費習慣改變，還是整體生活壓力正急遽攀升？

根據外媒報導，數據顯示今年以來Dollar Tree的股價已飆升超過55%，Dollar General更跳升約65%，雙雙超越輝達今年約35%的年漲幅，這兩間與科技完全無關的零售商，卻成了今年最受矚目的黑馬。

分析指出，這些遍布全美、擁有大量實體門市的1元商店，本來就是低收入家庭採買日用品的重要通路，然而最令市場震驚的是，他們最新公布的財報顯示：前來消費的族群正在急速改變。

根據財報顯示，Dollar General第三季銷售成長2.5%，Dollar Tree也達到4%以上的成長，而其他大型零售商如Target的銷售卻呈現下滑。更驚人的是Dollar Tree單季新增的300萬名新顧客中，超過一半竟然來自年收入10萬美元以上的高收入家庭，另一大部分則是中產階級，最低收入族群反倒不是成長最快的來源。

Dollar Tree執行長表示，高收入家庭開始轉向1元商店，而低收入家庭對這類商店的依賴程度更是前所未見，低收入客群的單筆消費成長速度，甚至是高收入族群的兩倍以上。

同樣的狀況也出現在Dollar General，儘管客流量上升，但平均購買商品的件數下降，意即：民眾「常常來」，但「越買越少」。

專家指出，這些數據看似亮眼，實際上卻正揭示美國經濟中的深層問題。租金、食物、醫療費用的全面上漲，讓越來越多家庭感到不堪負荷。前聯準會副主席前聯準會副主席 Lael Brainard就曾指出，當市場被AI投資推升到一片榮景時，真正的經濟卻是「卡住的」，尤其是收入不在頂端的 75% 家庭，都對未來充滿不安。

換句話說，當華爾街為AI股欣喜若狂時，美國一般家庭的財務壓力，早已悄悄反映在1元商店的營收與股價上。

