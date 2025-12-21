AI股遇風吹草動就修正 學者：美股CAPE已近網路泡沫高點

AI基礎設施概念股的甲骨文(Oracle)、博通(Broadcom)、以及AI雲端運算公司CoreWeave，近期股價再度出現較大幅度修正，讓外界再次審視AI是否泡沫化。學者指出，當年網路泡沫化時，被稱為席勒比本益的(CAPE)上衝至40，目前即便還沒到，但也相當接近，這也是為什麼市場只要AI相關類股一有負面消息，股價就會調整。

根據麻省理工學院於今年8月所釋出的《生成式AI鴻溝：2025年商業AI現況》指出，95%的企業雖然廣泛試用AI工具，卻未能獲得實質的商業回報，只有5%的企業創造效益，產生「生成式 AI 鴻溝（The GenAI Divide）」，主因包括多數企業級AI工具缺乏學習能力、AI難與現有工作流程整合。

AI是否泡沫，今年下半年以來，不斷在市場受到討論。中央大學經濟系教授徐之強指出，2000年.com 網路泡沫時，當時仍是美國上市公司的雅虎(Yahoo)，股價估值非常高，但帶來的零售業務，無法跟上市場的期待，股價驟跌；而當時Amazon在網路泡沫時，股價不到1美元。2001年至2006年有長達6年的時間，網路持續發展，一直到2007年，蘋果第一代智慧型手機誕生，作為互聯網的強力平台，電商和通訊業不斷蓬勃發展，才證實網路科技所帶來的商業模式。

目前各界對AI也是存在著相同的疑慮。徐之強指出，這些大型AI相關廠商不斷投入資金，最終形成商業模式，並得到相對應的回報，目前還持續在發展；如果需求得等到未來5年或10年後才爆發，那目前的AI投資就會讓大家擔心是否過度。徐之強說：『(原音)我倒覺得這些提醒是一個好事。就大家會警覺，這個估值有沒有過高，只要這個估值，大家有警覺估值過高，大家就開始有一些謹慎，那它就不會過高。那等到真的營收出來，那它才會再往上漲，你就還沒有看到那個實質的利潤，實質的營收出來，你就把它衝到天花板了。』

徐之強也指出，諾貝爾獎得主席勒(Robert Shiller)提出周期性調整本益比概念，也被稱為席勒本益比(CAPE)，用於評估股市估值。他表示，在2000年網路泡沫前，席勒本益比上衝至最高40，現在雖然還不到，但也快接近了，這也為什麼市場一有AI相關風吹草動，股價就修正，因為投資人並不想在追求AI投資時，又重蹈網路泡沫的覆轍。(編輯：沈鎮江/楊翎)