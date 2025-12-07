AI股還有成長潛力？阮慕驊解讀「這公司」營收預測：全球AI市場將更可觀
Open AI近日宣布已和澳洲資料中心集團NextDC達成協議，將在雪梨開發大規模資料中心，引起國際關注。對此，財經專家阮慕驊在廣播節目《財經一路發》指出，Open AI預估2024至2029年營收可達3450億美元，顯示AI潛力巨大；但為滿足資料中心需求，同期支出高達4880億美元，將產生1430億美元的負自由現金流。
阮慕驊表示，雖然Open AI沒有上市故沒有股價問題，但Open AI在澳洲雪梨掛牌的合作夥伴NextDC一開盤大漲11%。根據雙方合作聲明，這項合作案屬於雙方在主權人工智慧的基礎建設合作方案的一環，已透過MOU（合作備忘錄）敲定內容，雙方將合力規劃開發和經營下個世代的超大規模AI園區，以及大規模的GPU超級叢集，地點位於NextDC在雪梨市中心以西的45公里的Eastern Greek。
阮慕驊表示，此訊息一經公布，NextDC的股價大漲，但收盤前漲幅約已降到個位數，因為這種利多效益都是讓投資人先出貨的。所以當投資人聽到此類好訊息，尤其股價一開盤大漲時，不要追高。若真的看好這家公司，可待未來幾天股價慢慢沉澱後再找機會進場。
阮慕驊揭Open AI成長背後的財務壓力
阮慕驊指出，Open AI還在全世界大規模擴張之事，並沒有因為最近被質疑財務能力而放緩，代表Open AI執行長阿特曼（Sam Altman）仍非常有企圖心且信心滿滿，或者說必須讓大眾覺得他信心滿滿。因為Open AI對手公司Anthropic的CEO Dario Amodei近日一直暗指阿特曼是帶AI進入到大風險的人，指責阿特曼不斷瘋狂購買算力，將AI風險拉到最高。阿特曼為吃盡天下的作風，自然引發Open AI到底有沒有如此大營收的預期，可以支持巨大支出和公司現金流等質疑。
阮慕驊說明，德意志銀行引述Open AI向投資者披露的一份預期 ，顯示到2029年Open AI的累計負的自由現金將達1430億，也就是一直到2029年Open AI都不會有正的現金流。此數據源自於對資料中心幾乎無底洞的需求，相關支出預計遠遠超過收入，可見Open AI的財務前景充滿挑戰。另外，Open AI向投資者展現的預測顯示，在2024年到2029年將有3450億美元的營收，目前一年僅100億美元營收，但到了2029年、2030年Open AI一年的營收可能高達2000億美元，此為相當驚人的成長。
阮慕驊進一步指出，若Open AI的預期確實如此，且真的能夠達到，可見未來AI的運用會有相當大的成長空間。單Open AI一家公司的營收就有如此成長，全球的AI相關公司加總將更加可觀。不過，Open AI也告知投資人，為了在全球投入建置資料中心，2024年到2029年的支出達4880億美元，也就代表會產生超過1400億的負自由現金流。
