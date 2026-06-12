AI股還能抱下去嗎？謝金河點出觀察指標：不要極端預測
近期美股與包含台股的亞洲股市因美國就業數據、博通新一季財報等因素發生劇烈震盪，引發不少投資人憂心股市未來走向。對此，財信傳媒董事長謝金河在網路節目《老謝開講》中表示，股市在累積如此大的漲幅後，市場有必要修正過大漲幅，投資人在觀察市場變化時，應盡量保持中性，不要過度極端預測。
謝金河說明，博通上一季的財報營業額達221.9億美元（約新台幣7019億2100萬元），EPS2.44元，整體營收成長非常亮眼，但AI收入僅剩106億美元（約新台幣3354億500萬元），稍微不如預期，引發財報效應中的蝴蝶效應，使得博通股價從495.5美元一口氣跌至373.37美元，引發全球股市劇烈震盪。而費城半導體指數也大幅下跌，幾個關鍵個股都出現大幅回檔，5日邁威爾科技下跌52.96美元，博通下跌12.9美元，戴爾科技股價也從高檔一路下跌，引發市場高度疑慮，費城半導體指數出現大幅修正，跌幅達到10.26%。
謝金河指出，費城半導體指數幾檔重要股票中，美光5日下跌最為嚴重，下跌了13.25%。最重要的關鍵是，在過去記憶體帶動的狂奔中，美光從61.54美元漲至1089.29美元，股價足足上漲了16.7倍，此為輝達執行長黃仁勳一句話所帶動的股價大漲。黃仁勳1月6日參加CES展時候提到，記憶體是一個需求完全未被滿足的市場，記憶體現在的稀缺和過去的景氣循環結構完全不同，記憶體是硬體升級下的金礦，且記憶體的HBM和儲存NAND Flash的SSD會成為市場中最重要的主角、生成式AI時代的主食。此話一出，南韓SK海力士股價出現空前飆漲，從7萬3100韓元一口氣漲至24萬900韓元，SK海力士市值從約300億美元（約新台幣9491億元）上漲至超過1兆美元（約新台幣31兆元），三星股價也從4萬9900韓元漲至37萬韓元。
謝金河表示，SK海力士或三星在大漲的周期中皆未出現回檔，所以此次回檔相信不會太輕鬆。5日SK海力士下跌9.92%，三星下跌6.4%，這都影響南韓股市。南韓股市今年以來漲幅達111.99%，SK海力士和三星是重中之重的焦點，使南韓股市最高達到8933.62點，可想見因為記憶體的瘋狂大漲，帶動了南韓股市狂潮，但因漲幅過高，所以一定會有重重拉回的壓力。
謝金河提到，此次Computex展中，黃仁勳完整展示了Rubin和Vera Rubin，從台北電腦展此次展現的實力來看，台灣已成為重中之重的核心。黃仁勳前往南韓時遇到股票下跌時表示，現在科技股下跌大眾應該高興，因為能以折扣的價格買進。此外，由於SpaceX掛牌上市案吸引了相當大的資金搶購IPO（首次公開發行），所以股市出現回檔相對正常，相信SpaceX掛牌後對台灣產業鏈也會帶來非常巨大的影響。
謝金河：若此時股票市場多頭已走到末升段，AI也會走到盡頭
謝金河表示，在這一輪AI狂熱潮中，市場上多空看法皆存在，AI的奔馳浪頭尚未結束，若此時股票市場多頭已走到末升段了，AI也會走到盡頭。現在市場上多空正在進行調整，在累積如此大的漲幅後，市場有必要修正過大漲幅。投資人在看市場變化時應盡量保持中性，不要過度極端預測。
謝金河進一步指出，以巴菲特指標觀察，台股目前為536%，相較於南韓的261%、美國的237%和日本的198%貴，但台積電是台灣的中流砥柱，因此台股出現大跌較為困難。此外，黃仁勳大力稱讚台灣的投資人勤奮、努力學習、市場參與度高，台股成交量一直以來都非常大，是帶動台股能承載相對高的巴菲特指標的重要關鍵。台積電帶給台灣非常大的動能和力量，在經過這一波震撼教育後，相信這一輪台股會跟著全世界調整一段時間，在累積如此巨大的漲幅後，適度的休息是好事。
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