AI股重拾升勢提振美股 那指收漲逾300點
[NOWnews今日新聞] AI交易在經歷了波動後，重新站穩腳跟，受甲骨文（Oracle）股價反彈提振，週五美國股市收盤亦走高，科技股為主的那斯達克指數收漲逾300點。
綜合《CNBC》等外媒報導，當天甲骨文股價大漲6.63%，在這之前，短影音平台「TikTok」剛同意將其美國業務，出售給甲骨文、銀湖資本和總部位於阿布扎比的MGX，所成立的新合資企業。
原本，甲骨文因為市場擔憂其債務水平和AI支出規模過高，以及失去一項數據中心項目的關鍵支持者，導致其股價承壓，並拖累包含博通（Broadcom）、超微（AMD）在內的其他AI相關股票。週五的反彈則標誌著甲骨文出現逆轉。
19日收盤，美股道瓊工業指數上漲183.04點或0.38%，收報48134.89點；標普500指數上漲59.74點或0.88%，收在6834.50點；那斯達克指數上漲301.26點或1.31%，收23307.62點；費城半導體指數上漲204.24點或2.98%，收7067.86點。
除了甲骨文，其他重磅科技股，如AI晶片龍頭輝達（Nvidia），當天股價也收高約3.9%，有知情人士透露，川普政府正在審查該公司向外國出售先進AI晶片的可能性，本月稍早川普總統也曾表示，將允許輝達向「經過批准的國外客戶」運送H200晶片。美光（Micron）的部分，股價則延續前一交易日漲勢，收漲近7%，該公司因為季度財報亮眼，在近期市場因AI前景不明而普遍焦慮的背景下，為投資者提供了信心。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
