AI股降溫！美股最後一週開低 輝達領跌4大指數全黑

美國紐約證交所的交易員，攝於2025年12月17日。路透社



美股週一（12/29）以疲軟態勢開啟今年最後一週的交易，此前推動標普500指數創下歷史新高的科技龍頭股回吐上週漲幅，終場4大指數全都收跌。

道瓊工業指數終場下挫249.04點，或0.51%，收在48461.93點。

標準普爾500指數下跌24.20點，或0.35%，收在6905.74點。

以科技股為主的那斯達克指數下挫118.75點，或0.50%，收在23474.35點。

費城半導體指數下跌29.37點，或0.41%，收在7178.27點。

其中，AI概念股在交易中承受一定壓力，輝達（Nvidia）股價下跌逾1%，回吐上週超過5%的部分漲幅。Palantir Technologies與Meta Platforms同樣出現跌勢，甲骨文公司（Oracle）亦未能倖免。

標普500指數上週五（12/26）盤中觸及6945.77點高點後，週一最終收盤價略低於損益平衡點。

