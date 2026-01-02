AI育兒別全信 診斷仍需醫師

新光醫療科技展健康達人講座新光醫院教學部主任穆淑琪（前排右三)分享「智慧導航，打造孩子強有力的健康地圖」，現場民眾互動熱烈。（林周義攝）

穆淑琪（右）與民眾分享治療的體驗。（林周義攝）

新光醫療科技展健康達人講座新光醫院腫瘤治療科醫師季懋欣主講「威智刀：精準放療新視野」。（林周義攝）

現代人生活離不開科技，從育兒到癌症治療，從資訊查找到治療武器，都有科技的身影。但專家提醒，疾病鑑別診斷還是得仰賴醫生，治療策略仍得由醫師根據個人情況制定，才能真正緩解父母的育兒焦慮，癌症得到精準治療。

AI是副駕父母才是機長

AI是現在最夯的話題，許多家長遇到育兒問題都會上網問AI，包括孩子生病的症狀、如何長高「轉大人」等，都能得到豐富資訊。新光醫院小兒科主治醫師穆淑琪表示，AI確實幫了不少忙，但疾病的鑑別診斷和治療還是要回歸醫師，且有些容易出現在兒童身上的疾病，還是要靠醫師及早診斷，以免延誤治療，甚至可能遺憾終身。

以秋冬常見的呼吸道疾病來說，除了流行性感冒每年都要施打疫苗以獲得完整保護力，呼吸道融合病毒（RSV）更是常見於幼兒，約每3名幼兒就有2人會在1歲前感染，雖然大人感染呼吸道融合病毒就像一般感冒，但嬰兒若因這病毒引起細支氣管炎，會增加4倍氣喘發生率，並造成終身影響。

還有夏季常見的腸病毒，穆淑琪指出，腸病毒引發重症的個案9成發生在2歲以下幼童，尤其新冠疫情後因積極防疫，許多孩童體內沒有抗體，曾引爆一陣流行，還好令家長聞之喪膽的腸病毒71型已有疫苗可接種，她也提醒，腸病毒無法靠酒精消滅，必須用漂白水才能殺死腸病毒。

另外，由腦膜炎雙球菌引起的流行性腦脊髓膜炎也是偶爾會見於兒童的疾病，最顯著症狀的四肢出現紫斑，其致死率高達50％，一旦感染，幾乎非死即殘，建議移民海外或出國留學前接種B型腦膜炎雙球菌疫苗。

「AI是副駕駛，父母才是機長，」穆淑琪提醒，AI能提供數據和資訊，但醫生能提供更多關懷與判斷，建議家長可善用AI資源，同時給予孩子更多陪伴，讓科技成為育兒幫手。

威智刀系統縮短療程

除了幫助育兒外，科技這幾年也大量運用於癌症治療，新光醫院今年8月引進放射治療新武器──威智刀，搭配影像導航，讓放射治療可以達到更精準、大範圍、快速且安全的治療效果，讓病患得到更好的治療體驗。

新光醫院腫瘤治療科主治醫師季懋欣解釋，威智刀能精準將X光照射在腫瘤上，減少對非癌細胞患部的正常組織傷害，而且一次照射範圍大約是頭到胸部的面積，加上AI人工智能及影像導航，能即時監測、呼吸時同步治療，依每個病人身形客製化放射治療計畫，達到更好的治療調控能力及更短的治療時間。

季懋欣分享，1名18歲神經瘤患者，腫瘤雖然只有1公分，但因侵犯顏面神經，造成聽力下降，臉歪嘴斜。由於腫瘤鄰近腦幹，無法手術，經評估後採威智刀放射手術治療，每次只要15分鐘，今年11月治療至今，聽力已有進步。還有肝癌患者原本腫瘤超過15公分，接受放療、免疫療法及熱療後，腫瘤縮小至4公分，至今穩定控制。

季懋欣說，放射手術對於小病灶更有優勢，例如早期非小細胞肺癌、早期肝癌、腦轉移、胰臟癌、攝護腺及1～5個病灶的寡轉移性疾病等，1個療程治療3～6次，1～2天做一次，每次約10分鐘，相較於一般放療大約需要做1個月，現在大約1～2周就能完成1個療程。

健保已給付早期肝癌與肺癌，如不符健保給付條件，自費約需12～20萬元上下。