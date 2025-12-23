《華爾街日報》近日與人工智慧公司Anthropic合作進行的一項實驗，讓旗下最新大型語言模型 Claude以AI代理的形式，負責營運一台辦公室自動販賣機。圖／翻攝自pexels

AI能夠經濟運作嗎？《華爾街日報》近日與人工智慧公司Anthropic合作進行的一項實驗，讓旗下最新大型語言模型 Claude以AI代理的形式，負責營運一台辦公室自動販賣機，目標是在有限預算下透過商品採購與定價實現盈利。然而實驗僅持續三週便宣告中止，最終以約1000美元（新台幣3.1萬元）的虧損收場。

根據外媒報導，在這項名為「Project Vend」的壓力測試中，AI代理負責採購與定價，其中「Claudius Sennet」負責日常營運，包括根據員工需求採購商品、設定與調整價格、管理庫存；「Seymour Cash」擔任專案中的「執行長」，負責監督與策略指導。

廣告 廣告

Claudius獲得1000美元的啟動資金，並被允許在單筆不超過80美元的情況下自主下單。初期AI對過於昂貴或不合理的商品需求仍保持克制，甚至明確拒絕訂購如PlayStation 5等高價商品。然而當約70名《華爾街日報》員工被允許透過Slack直接與Claudius互動後，情況逐漸失控。調查記者凱瑟琳・朗（Katherine Long）在多次對話後，成功說服AI發起一場名為「經濟實驗」的促銷活動。

Claudius隨後宣布，在特定兩小時內，所有商品免費提供，以觀察「無價格訊號下的供需關係」。但該活動並未如期結束，AI又被進一步說服，認為任何形式的收費都違反公司政策，最終將商品價格全面歸零。隨著限制鬆動，Claudius開始訂購與販賣原本不在規劃內的商品，包括酒類、遊戲主機，甚至一條活的鬥魚。

Anthropic設計的「執行長」代理Seymour Cash曾短暫介入，試圖恢復收費機制並止損。然而員工隨後向Claudius提交偽造文件，聲稱董事會已暫停Seymour的決策權，並要求中止所有營利活動。AI最終接受該說法，再次恢復免費模式。在持續虧損的情況下，實驗最終被迫結束。

儘管結果明顯失敗，Anthropic內部仍將此次測試視為有價值的學習經驗。Anthropic表示，這類實驗有助於揭露AI在真實經濟環境中的弱點，「我相信未來某一天，這類模型確實可能幫助人們賺錢，但現在還不是。」

此次自動販賣機實驗顯示，儘管AI在語言理解與任務執行上已有顯著進展，但在涉及人類互動、制度理解、防範操縱與長期經濟決策的現實環境中，仍存在明顯限制。在AI被寄予厚望、吸引大量投資的同時，這次實驗也提醒外界，人工智慧距離能夠穩定、可靠地承擔實際經濟責任仍有一段距離。



回到原文

更多鏡報報導

拉麵店爆「客人一個個被殺掉濺血」？ 老闆曝真相

知名童星25年後變遊民！ 驚人現況曝光

中國女搭郵輪獨旅突失蹤！全程沒下船、僅點1杯柳橙汁 友人1句話掀熱議