AI能幫電視產業甚麼忙？要正視「文化價值」

[FTNN新聞網]文／鄭自隆（國立政治大學傳播學院退休教授）

台灣電視產業的兩大公協會，衛星廣播電視公會與台灣有線寬頻產業協會，在世新大學舉行研討會，主題是「2025傳播產業發展高峰論壇－AI浪潮與產業發展契機」，討論如何透過AI搶救電視產業，台灣電視的收視率被境外OTT，如Netflix瓜分；手機襲奪了看電視時間，觀眾收視習慣轉移；電視沒人看，廣告就流向外商meta、google，以前電視為王，現在部分系統業者的促銷都是「訂寬頻、送電視」，電視成了「可割可棄」的小三。

廣告 廣告

台灣電視產業兩大公協會在世新大學舉行研討會，討論如何透過AI搶救電視產業。（示意圖／Pexels）

很多人只知道看電視要每月繳500元左右的費用，但不知道繳給誰？台灣電視產業由兩大產業支撐，一是內容供應業者content provider，包含無線電視業者，如台視、中視、華視、民視、公視，及衛星電視業者，如T台、三立、東森、八大、緯來、年代…，內容供應業者將節目透過電波或衛星，傳送給另一個產業，即負責傳輸的系統業者，他們拉光纖到我們家，然後每個月向我們收500元，其中的百餘元會轉給提供內容的衛星電視業者，稱為「授權費」，至於無線電視業者則一毛錢也分不到，因為有線電視法規定「必載」，業者的解釋是既然「必載」，當然不必付費；每戶百餘元費用的分潤，可以支撐一家衛星電視業者營運嗎？當然不行，於是就要靠廣告，同樣的，無線電視業者的唯一收入也只有廣告。

系統業者在80年代末期被稱為「第四台」，形容有別於台中華視老三台的第四家電視台，早期「第四台」以播放日本摔角錄影片為主，業者都是其他行業跨行兼營，踩著屋頂拉線，備極辛苦，而且不合法；1993年《有線廣播電視法》通過並實施，業者搖身一變，成了時髦的「系統營運商」，或稱系統業者，而且有了英文名字叫SO（System Operator）；有線電視前景一片看好，於是就有財團逐一收購，整合成為大系統，稱MSO（Multiple System Operator），中文叫「多系統營運商」。

瞭解產業生態後，AI能幫甚麼忙？會議中有三家MSO發表經營企劃，以光纖傳輸為基礎，將AI應用於監控與管理系統，訴求「智慧生活」，從智慧家庭、智慧社區，到智慧城市。

智慧家庭，主要是安全上網、家庭AI視訊安全監控，入侵主動告警，長輩居家行動照護，涵蓋資安、健康、娛樂。智慧社區是社區電力、水位與環境數據監控，即時掌握用電狀況與設備運作，並分析異常耗能自動通報，協助提升管理效率；結合影像辨識與門禁卡或手機通行，可管制人員車輛進出，並做成即時紀錄；停車場電動車充電樁連網，可雲端控管使用狀況與更新。

至於智慧城市，則是智慧社區的放大，使用光纖回傳與AI即時分析特性，可做交通流量偵測、治安監控、智慧水表，路口行人風險預警機制、疫情期間熱區人流口罩影像辨識，甚至城市自駕巴士監控管理，系統業者也可幫忙。

雖然上述美好願景的描繪，很多都還在實驗室階段，但也顯示系統業者的營運方向已大幅轉向，早期賣「電視」，現在賣「電視+寬頻」，未來賣「寬頻+ AI」，電視果然被系統業者送到ICU（加護病房），就在算日子、等時間。系統業者的營運思維，從「賣電視節目」轉型為「基礎網路應用科技公司」，在商言商求生存，不能算錯，但「電視」除了商業功能外，亦有其嚴肅的文化意義，不能忽視，系統業者應在「寬頻」與「電視」之間找到平衡，不應逕自宣告「電視瀕死」。

電視的文化價值不應被忽視，傳統電視提供均衡內容，不偏食，完整滿足閱聽人守望、決策、教育、娛樂的功能；而且全年齡關照，容易使用，沒有門檻，平等「接近使用媒體」；此外大量內容本土製作，除滿足就業需求外，更強化了在地價值與國民自信心。

近日韓國偶像團體紛紛來台淘金，連總統和交通部長也表達肯定，盡管場內滿座場外熱鬧，但韓團表演呈現的價值就是韓國價值，與台灣無關；因此更應回首省思並珍惜，台灣在地電視內容所呈現的在地文化價值。



電視有甚麼文化價值？在地製作的電視內容就是展現文化主導權，與國家話語權，可以建立自我價值與民族自信心，二戰結束後，美國價值不就是靠好萊塢電影的輸出；而且電視不像Netflix只提供單一的娛樂，而是包含新聞、體育、文化、娛樂的多元內容，可全面提昇國民文化素養，不會只流於單一娛樂的淺薄；此外電視容易使用，一只遙控器，從3歲到103歲都會使用，沒有數位落差，人人可接近使用，最具傳播平權概念。

一家在地電視台就業人口近千人，具備多元工作機會，人員在部門間流動，可以培養多面向技能，新進員工從剪輯開始，可以嘗試燈光、收音、攝影，或許最後就是編劇、導播或導演，電視台投入龐大的資源，扶持文化產業發展，哪能眼睜睜看它萎縮，何況一家在地電視台支撐多少家外製的製作公司Production house，每家獨立的製作公司可都是實質的文化產出單位。

電視還有一個大家忽略的價值，電視沒有網路的「演算功能」，民眾因收視而呈現的政治、文化、消費隱私，得以保障，系統台不會從你看哪一台政論節目，推論你的政黨傾向，不會從你看的節目，分析你的文化品味，也不會從你看廣告停留的時間，得知你的消費需求，然後強塞一堆廣告給你，而這些你的「政治、文化、消費隱私」，卻是手機分秒都在蒐集的。

科技或許無所不能，但始終來自人性，因此電視產業AI化過程，不能只有科技決定論的思維，「人的價值與文化價值」都應該納入考慮；不要忙著把電視送進ICU，當台灣人不再看自己電視的節目時，台灣就會淪為外國的「文化殖民地」。

更多FTNN新聞網報導

觀察／曹錦輝會是中國的統戰樣板嗎？

新任紐約市長給民進黨的啟示

TWICE開唱高雄成演唱會首都！陳其邁帶頭衝 蔣萬安還在被動？

