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圖說： AI能畫出豪宅美圖，卻算不出浴室裡的「隱形魚缸」？法院鑑定委員揭老屋翻修最大盲點

【記者羅伯特/綜合報導】當AI快速進入室內設計產業，只要輸入幾個關鍵字，幾秒鐘內便能生成令人驚豔的空間效果圖。面對科技浪潮，不少人開始好奇：未來室內設計師是否會被AI取代？

長期參與裝修糾紛鑑定、現任台北市室內裝修鑑定委員，同時也是合慶室內設計主持設計師的王雨涵認為，AI確實能提升設計效率，但真正決定空間品質與使用壽命的，往往是那些無法透過效果圖呈現的施工細節。

「AI可以畫出漂亮的客廳，卻不知道你家浴室五年後為什麼開始漏水。」

近年隨著老屋翻修與危老重建需求增加，裝修市場持續成長，相關糾紛案件也同步攀升。王雨涵指出，實際進入鑑定程序的案件中，許多問題並非來自風格認知差異，而是施工工法、材料特性與現場條件未被充分掌握。

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談起印象最深刻的案例，她分享一間屋齡超過50年的老公寓翻修工程。當時屋主希望打造流行的板岩風浴室，團隊依照高標準完成防水工程，不僅進行24小時蓄水測試，也反覆確認防水層完整性。然而幾年後，浴室門檻卻出現滲水現象。

「當時我們非常困惑，因為檢查後發現防水層並沒有任何問題。」

經過長時間觀察與拆解研究後，團隊終於找到原因。問題並非出在防水失效，而是防水效果太好。

由於當時流行的板岩磚幾乎沒有倒角，為追求極細的2毫米縫隙，填縫材料只能停留在表層。長年使用下，微量水氣逐漸滲入磁磚底部，卻因完整的防水層阻隔而無法向下排出，最終在磁磚與防水層之間形成積水空間。

「我們後來開玩笑稱它為『隱形魚缸』。」

當水氣累積到一定程度後，只能從門檻或不同材質交接處尋找出口，進而產生滲漏現象。

王雨涵表示，這類問題即使是資深工班也未必曾經遇過，需要透過大量現場經驗與長期觀察才能找出真正原因。

「很多決定空間壽命的關鍵，都藏在看不見的地方。」

畢業於國立台灣科技大學建築研究所、台北科技大學建築系的王雨涵坦言，合慶設計其實很早便開始導入AI工具。從風格提案、空間模擬到設計發想，AI確實為設計流程帶來更高效率。

然而，她認為設計工作的核心從來不只是畫圖。

一個真正完成的空間，背後涉及結構安全、材料特性、法規限制、預算控制、工班協調與施工管理等眾多環節，而這些都需要專業判斷與實務經驗支撐。

「AI很會創造夢想，但現場需要的是把夢想安全落地的人。」

除了長期深耕工程實務，位於台北市內湖的合慶室內設計近年也持續於國際設計舞台獲得肯定。今年由設計主管王雨婕主導的作品榮獲義大利A’ Design Award銅獎，團隊累積國際設計獎項已接近30座。

王雨婕表示，近年國際設計評選除了關注美學表現，更重視空間邏輯、使用體驗、永續思維以及工程執行能力。

「真正好的設計，不是照片拍起來漂亮，而是十年後依然好住、好用。」

面對AI時代來臨，王雨涵認為科技將持續改變產業工作模式，但無法取代專業經驗的價值。科技能提高效率與透明度，而設計師的責任，則是在每一個看不見的細節裡，守住安全與品質的底線。

從鑑定現場到國際設計舞台，合慶設計始終相信，真正的設計價值不在於一張令人驚豔的效果圖，而是在多年之後，當屋主依然安心生活其中時，那些看不見的細節依舊穩固存在。