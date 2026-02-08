AI能算威力彩明牌嗎？台彩揭「實戰結果」好意外

AI時代降臨，現代人幾乎會使用ChatGPT與Gemini，不少人好奇AI演算法是否能破解威力彩？台彩總經理謝志宏上節目分享說，不管AI如何運算，都難以破解彩券的隨機性。

不少人好奇AI演算法是否能破解威力彩？台彩總經理對此回應了。（示意圖／中天新聞）

台灣彩券總經理謝志宏日前受邀參加節目《聯合開Pod【白話財經】》，親自揭曉AI算號的真實戰績，結果令人意外！他在節目中透露，台彩內部曾進行實驗，要求AI運用數學邏輯推算威力彩組合，包括大小數排列、奇偶數分配、冷熱門號碼分析等方式，並進行連續投注。最終結果證明「演算法無法預測隨機事件」，不管AI如何運算，其實都難以攻破彩券設計的隨機性機制。

謝志宏觀察指出，許多民眾熱衷比較ChatGPT與Gemini誰的命中率更高，然而經過實際測試與數據分析，雖然偶有小獎入袋，但這兩款AI的表現平分秋色，並沒有顯著差異。

