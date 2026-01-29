AI能讓逝者重生？《公視主題之夜SHOW》聚焦數位復活倫理爭議

AI是否能讓逝去的親人「重返人世」？公共電視《公視主題之夜SHOW》本週五(30日)播出紀錄片《數位永生：復活的愛》（Eternal You），聚焦AI新創公司如何運用演算法與虛擬實境技術，重建逝者的「數位替身」，讓生者得以再次與已故親人互動，掀起關於哀悼、倫理與數位遺產的廣泛討論。

節目同步推出主題論壇《你願意在死後被「數位復活」嗎？》，由精神科醫師鄧惠文主持，邀請律師蔡孟翰與21位公民來賓，從心理、情感、資安與法律層面，討論數位復活的影響。紀錄片中，一名母親透過數位科技與過世女兒重逢的畫面雖令人動容，卻也引發「哀悼是否被科技商品化」的質疑。

鄧惠文坦言，若將一個人過去的言談與作品整合成AI分身，甚至能代替本人回應提問，令人感到毛骨悚然；她直指，科技發展正逼迫人類重新思考「存在」的定義。

公民討論結果顯示，過半數參與者表示不願數位復活親人，認為這項技術無法彌補時空錯置，所創造的都是自己的慾望跟想像，擔憂潛在的情感與倫理風險。護理師Elisa指出，若親人長期依賴數位分身維繫思念，可能讓生活停滯，逃避生命必經的告別過程。也有與談者提醒，數位復活若未搭配心理支持，恐被濫用。

從法律面來看，律師蔡孟翰指出，社群帳號與雲端資料已成為新型「數位遺產」，目前多數國家法制尚未成熟，若未事先指定代理人，帳號最終將依平台條款處理，民眾應及早留意相關契約關係。

《公視主題之夜SHOW－數位永生：復活的愛》將於1月30日晚間十點首播，並於「公視+」與Podcast平台同步上架。