AI脫衣工具助長兒少性剝削 衛福部納防制條例

（中央社記者曾以寧台北10日電）民團呼籲政府監管AI換臉、脫衣技術，避免其成為產出兒少性影像工具。衛福部保護司表示，AI生成影像已在兒少性剝削防制條例管制範圍，至於是否規範AI工具將與相關部會討論。

台灣展翅協會觀察，有多個平台結合AI換臉、「一鍵脫衣」技術，只要付費，不需與兒少接觸，就可大量產出兒少及女性的性影像，對兒少及女性來說是相當迫切的危機，呼籲政府全面禁止AI脫衣工具，確立相關民、刑事責任。

衛生福利部保護服務司長郭彩榕今天接受媒體採訪時表示，國內目前尚未接到AI生成性影像相關通報，不過針對民間團體此次提出國外有相關軟體，將會提高警覺。

對於AI生成兒少性影像，郭彩榕指出，民國112年「兒童及少年性剝削防制條例」修法後，凡拍攝、製造、重製、持有、散布、播送、交付、公然陳列、販賣或支付對價觀覽兒童或少年的性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥的圖畫、語音或其他物品，都包含在「兒少性剝削」定義內。

郭彩榕說明，因此根據現行法規，AI生成擬真的兒少性影像、圖片，都已在「兒童及少年性剝削防制條例」管制範圍內，如有持有、散布、播送等行為，都將面臨刑責處罰。若民眾在網路上看到疑似擬真兒少性影像，可向「性影像處理中心」檢舉，將移除下架相關網址。

至於提供AI換臉、「一鍵脫衣」技術等功能網站，是否進一步規範，郭彩榕表示，將再與其他相關部會討論。（編輯：張雅淨）1150210