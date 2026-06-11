AI臨托為父母減壓 三寶爸北屯議員參選人吳宗學公布「333育兒不孤單」政見

台中市長參選人江啟臣提出透過AI即時媒合保母、打破傳統預約繁瑣流程的「幸福AI臨托系統」。對此，台中市北屯區市議員參選人吳宗學表示高度認同，自己身為三寶爸特別理解育兒的需求(見圖)，並指出這與自己長期在北屯深耕的育兒主張「理念一致」科技必須有人性溫度，托育支援必須真正接住每一個家庭。

吳宗學針對北屯在地需求提出「北屯333育兒不孤單」主張。吳宗學說，根據最新人口統計，北屯區0至5歲幼兒人口高達1萬4千餘人，佔全台中市嬰幼兒比例約12.7%；25至44歲的育兒主力世代更將近10萬人。然而，托育資源的擴充速度始終追不上人口移入的腳步。許多家長反映，需要臨時托育時往往要提早數天預約，遇到突發狀況根本求助無門；三班制的醫護、工廠、服務業勞工，更是長期找不到願意收跨夜托育的場所，只能靠家人硬撐。

正是這樣的現實困境，讓吳宗學早在競選規劃初期便提出「北屯333育兒不孤單」主張。「3小時」是在北屯機捷、14期、廍子等各生活圈普設預約制臨托中心，提供最短3小時的喘息服務；「3倍速」是透過「北屯智慧托育地圖」整合在地保母資源，目標將媒合時間壓縮至24小時內即時完成；「3班制」則要在北屯率先試辦「夜間星光托育點」，服務延長至晚間10點甚至跨夜，讓輪班制家庭下班再晚也有人接。