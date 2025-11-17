AI與能源帶來新週期！貝萊德：黃金價格暫回檔，但行情才剛開始

從AI算力中心、全球電網升級到能源轉型，各國加速搶奪關鍵金屬供應鏈，貝萊德全球主題式和產業投資主管韓艾飛（Evy Hambro）指出，黃金價格震盪只是短期技術性回檔；真正的大趨勢尚未開始。

黃金今年走勢強勁，從年初每盎司約 2600美元一路攀升到 4350美元高點，其後一度回落至4040美元，近期又回升至 4230美元（截至11/13）。

金價震盪雖引發市場關注，但貝萊德全球主題式和產業投資主管韓艾飛（Evy Hambro）指出，這次回檔完全屬於常態調整，不影響金價長線向上的趨勢。

「真正重要的不是短線漲跌，而是推動黃金的結構性力量仍非常強大。」即使金價屢創新高，韓艾飛指出，全球投資人對黃金的配置仍顯不足：包括 一、黃金仍是「低配置資產」：市場尚未真正全面進場。

即使金價屢創新高，韓艾飛指出，全球投資人對黃金的配置仍顯不足。包括多數機構僅配置3～5％、家族辦公室大約5～10％、ETF並未出現大規模流入，以及市場交易情況不擁擠、尚未過熱等，這代表大量資金尚未上車，為黃金後續行情預留空間。

更重要的是，全球央行正展開長線布局。他指出，全球央行已連續15年淨買進黃金，部分新興市場國家更將黃金視為外匯儲備「去美元化」工具，主權基金也逐步提高實體資產比重。「各國大量印鈔使貨幣購買力下降，資金自然會尋求實體資產避險。」韓艾飛強調，黃金作為無違約風險、跨世紀貨幣的地位，在新一輪地緣碎片化背景下更顯得重要。

「技術回檔，而非基本面反轉！」審視金價回檔三面向

儘管金價在觸及歷史高點後出現明顯震盪，貝萊德全球主題式和產業投資主管韓艾飛認為，這波回檔更像是長線多頭趨勢中的「技術性調整」，而非市場基本面出現鬆動。

首先，期貨市場近期的高漲是此次修正的主要導火線，他拆解出近期三大金價回檔原因，隨著金價一度站上每盎司4300美元以上，期貨淨多單累積至相對高檔，使短線投機部位開始獲利了結；第二、槓桿資金同步降溫；加上第三技術指標偏熱，價格自然往下修正。然而，他強調，這與央行或長線資金撤離無關，純屬短線資金的調節行為。

其次，美元走強與近期美中對話釋出正面訊號，使市場風險偏好略有回升，也對金價帶來些微壓力。但他提醒，這些事件的影響通常短暫，在當前地緣政治快速變化的背景下，更難形成真正的反轉力量。

第三，市場最關心的基本面，韓艾飛則給出明確答案：完全未受影響。他指出，黃金的核心支撐仍然穩固，包括全球央行持續買盤、各國債務攀升，導致法幣購買力下滑，以及避險需求推動的長期資金配置，皆未出現任何鬆動。

「我們把這視為一次技術性回檔，而非基本面反轉。」他再次強調，黃金長期向上的理由依舊存在。

AI與能源轉型推升金屬需求暴增：真正的瓶頸不是晶片

全球科技巨頭正以前所未見的速度擴大AI資本支出，但韓艾飛指出，外界以為「晶片短缺」才是產業發展的最大阻力，其實真正的挑戰在於更底層的基礎條件——土地與電力。

他觀察，晶片供應雖短暫吃緊，但並非無法取得；相反地，要在全球不同地區找到能支撐超大型資料中心的電力與土地規模，反而愈來愈困難。

他進一步解釋，AI模型演進帶動伺服器、冷卻設備與儲能系統全面升級，也推升對多種金屬的需求，尤其是銅、鋁、鋰和稀土等關鍵材料。以銅為例，電動車、再生能源與資料中心皆高度倚賴其導電特性，需求增幅尤為顯著。過去數年，全球礦業投入資本不足，新礦開採速度遠落後需求成長，加上氣候事件與工安事故造成多個主要礦區停產，使金屬供應更加吃緊。

「真正的風險不是晶片缺乏，而是全球能否提供足夠的金屬與能源，支撐這場數位與能源革命。」韓艾飛說。他提醒，AI與能源轉型不僅帶動科技公司增資，也正在重塑全球原物料市場的供需平衡。各國政府近年大動作尋找替代供應來源、強化稀土與金屬鏈，就是因為意識到這項風險正在逼近。

金礦股站上強勢周期：高金價、低成本

在黃金價格長線走強的背景下，金礦公司正迎來難得的多重利多。韓艾飛指出，與歷史上多數金價上漲周期不同，這波金礦企業的財務紀律更為良好，不但沒有盲目擴產，反而專注控管支出、改善負債與強化自由現金流，使企業體質明顯提升。

首先，高金價直接推升金礦公司的獲利能力，而另一項關鍵則來自成本端。近年能源價格溫和，使採礦的營運費用相對下降，擴大了利差空間。其次，金礦股估值相較歷史均值仍偏低，即使金價已突破新高，相關企業的本益比並未同步拉升，顯示市場尚未全面反映其獲利動能。

此外，金礦企業的資本支出較過去保守，未再重演前一輪景氣過熱時期的大量非理性投資，而是在股東回饋與財務穩健之間取得更好的平衡。這些因素讓金礦類股的上行空間更具可持續性。

韓艾飛強調，即將展開的2025年第三季財報季，將成為市場重新評價金礦股的重要時點。他認為，若財報能反映成本下降與金價升高帶來的獲利擴大，金礦股有望迎來下一波成長動能。

全球金屬供應鏈成戰略資產：該增加中國礦業配置？

隨著全球各國強化能源轉型與 AI基礎建設，關鍵金屬地位快速升格為「戰略資產」。面對供應鏈重組浪潮，外界自然關注國際資金是否會增加對中國礦業的配置。對此，韓艾飛的回應明確而直接：「我們投資的是公司，不是國家。」

他進一步說明，貝萊德在評估金屬與礦業企業時，關注的並非其所屬國家，而是多項與企業永續經營能力高度相關的指標，包括生產成本、地質品質、環境與安全紀錄、治理架構、管理團隊執行力，甚至企業在當地社會與政府間的評價。

「如果一家公司擁有優秀的成本結構、穩定的產能與透明的治理，不論它在世界哪一個角落，我們都會考慮投資。」他說。然而，以目前市場狀況來看，尚未看到中國礦業企業同時達成所有必要條件，因此中國在金礦與金屬基金中的比重仍然有限。

他也提醒，全球金屬供應鏈已成為國家競爭力的一部分，美國與歐洲頻頻祭出政策鼓勵關鍵金屬開採，日本亦積極尋求替代來源，顯示未來十年這場「礦業競賽」只會更激烈。