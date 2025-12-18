AI與衛星線纜動能強 萬泰科：明年營收拚百億元

（中央社記者曾仁凱台北18日電）線材廠萬泰科今天舉行法說會，董事長張銘烈樂觀指出，受惠AI與衛星線纜等高毛利率業務動能強勁，萬泰科明年營收要挑戰新台幣百億元大關。

萬泰科今年前11月營收新台幣79.06億元，年增5.44%；前3季歸屬母公司淨利2.75億元，與去年同期近持平，每股稅後純益1.64元。張銘烈直呼，「已經想很久、也等很久，萬泰科明年營收目標一定要挑戰百億元」。

萬泰科總經理張程雅表示，公司今年營運受到美國對等關稅相當大的影響，第2季客戶搶在關稅生效前提前拉貨，庫存滿倉，之後因為要消化庫存，造成萬泰科今年第3、第4季營運淡一些，呈現旺季不旺。

惟張程雅今天透露，根據客戶端的訊息，目前庫存已經消化得差不多，加上銅價持續上漲，帶動客人下單，看好明年第1季可望有較大的回溫，萬泰科營運將淡季不淡。

展望2026年，張程雅指出，隨著AI機房大量建置，需求成長相當驚人，光是每個機架就內含1萬條線纜，另外還有機櫃與機櫃之間也要用到很多線。對於萬泰科而言，包括電力的傳輸線、信號傳輸的高速線材，以及液冷散熱為了擔心漏水的感應檢測線材等，為公司帶來很多機會。

在AI伺服器相關線材方面，萬泰科原本月產能大約150萬至200萬米，公司持續擴廠，第2期已於今年下半年啟用，產能擴增到每月600萬至800萬米，接下來預計明年要馬上再啟動第3期擴建，產能進一步達到800萬至1000萬米，將為公司未來幾年營運注入強勁動能。

搭配萬泰科在低軌衛星線纜方面，原本就是大客戶的主力供應商。在AI與衛星線纜等高毛利率產品帶動下，萬泰科樂觀喊出到2030年的未來5年，目標營收要以20%至25%的年複合成長率高速前進，毛利率也要同步朝向20%邁進。（編輯：張若瑤）1141218