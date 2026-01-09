AI與降息 2026台股主動式ETF有潛力

【記者柯安聰台北報導】邁入新的2026年，台股強勢開局，1/5台股正式突破3萬點，漲幅達2.57%，成交量高達7658.07億元，創下歷史新高；並帶動記憶體、面板等族群同步走強。市場資金動能充沛，投資信心明顯升溫。此外，元月首周台股呈現紅盤態勢，自1/2開紅盤以來，指數已連續突破多項關鍵數據，包含量價齊揚與高點蓄勢。1月利多消息頻傳，CES展與台積電法說會即將登場，AI與記憶體題材持續發酵，外資調升華邦電、旺宏等記憶體供應鏈評等，並看好DDR4漲價潛力，吸引資金回流。在這樣的資金行情與基本面支持下，市場仍以AI和科技供應鏈為核心布局主軸。野村投信表示，台股目前仍站在多重利多支撐之上，包括外資回補、AI、高效能與記憶體供應鏈等科技相關族群續強，投資人可適度布局參與 台股主動式ETF，適時採取波段操作與分批布局方式，以應對高檔回檔的可能性。



野村投信全球整合投資方案部主管暨00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德表示，進入2026年上半年，雖處於消費性電子的傳統淡季，不過NVIDIA新一代GB300 GPU以及Google、Amazon等自研晶片需求持續遞增，預期未來幾季相關出貨將快速拉升，且美國政府開放H200晶片出口中國，亦將為AI訂單注入額外動能，使AI出貨持續成為支撐台灣出口表現持續維繫於高檔的關鍵引擎。



游景德進一步指出，現階段投資人的情緒已從盲目熱衷轉向務實，市場正以顯微鏡檢視這些天文數字般的研發投入，究竟何時能從紙上富貴轉化為損益表上的真實營收，在這場由Google（TPU）與NVIDIA（GPU）雙雄領軍的軍備競賽中，無論市場風向如何轉變，最終獲利的歸宿依然指向了掌握核心關鍵的台廠供應鏈，從先進製程的晶圓代工、複雜的封裝測試，到散熱、電源及高效能傳輸零組件，台廠憑藉著不可替代的技術護城河，成為了這場全球算力博弈中，最穩健的贏家。



從配置角度來看，游景德表示，AI的高算力、高功耗與高傳輸需求構成長期不變的成長趨勢，AI伺服器、散熱、BBU、電源管理、CCL、PCB、記憶體、半導體先進製程、封測和ASIC為長線配置核心，至於傳統產業雖然仍面臨較多挑戰，但未來仍可關注重電與具有漲價或缺貨題材的原物料族群，作為投資分散風險的補強方向。展望2026第1季，台股有望維持強勢格局，投資人可審慎樂觀，並採取分批布局策略。（自立電子報2026/1/9）