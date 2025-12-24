AI與5G應用 協助中小企業數位轉型及創新

【記者張嘉誠／綜合報導】

為協助廣大中小企業在全球供應鏈重組與AI技術浪潮下加速轉型，經濟部從企業的實際需求出發，今(114)年協助企業培育4,100位AI人才、2,500家企業導入AI工具、8,700家中小企業驗證5G技術落地應用，累計創造超過新臺幣23.7億元的產業價值，並於12月24日舉辦「中小企業數位轉型及創新交流會」，以「AI in Motion。5G in Touch」為主軸，透過案例展示、標竿企業實務分享與表揚儀式，展現製造及服務各領域中小企業善用科技，維持成長動能的轉型成果，現場超過500人參加，以及來自各行業的中小企業參與，顯示業界對AI及5G應用的重視及需求。

圖▲現場展示AI與5G創新應用，三大主題展區展現中小企業如何善用數位工具升級營運。(圖/中華軟協提供)

我國在高科技研發及製造上具備優勢，但對資源較有限的中小企業而言，最需要的是實際可用的數位工具和應用場域，今年「中小微企業多元振興發展計畫」推動後，特別鼓勵中小企業運用「中小企業網路大學校」數位學習平台、建立標準化產業教學案例，並提供數位診斷與專家諮詢輔導等，讓AI與5G應用逐步落實於中小企業日常營運。今天由李冠志署長親自頒發感謝狀予23家擔任「產業生態推手」的公協會與25家「轉型實證標竿」企業，表揚其將科技轉化為營運成果，並期許發揮典範效益，帶動更多中小企業學習與參與轉型。

為深化中小企業在AI時代的競爭力，今年與產業公協會及技術法人機構辦理AI人才培育與應用，以產業AI教案為例，依據產業需求規劃包含成衣製造、金屬加工機械設備、餐飲與服務業、車輛零件製造、電子零組件、自動化產業、無店面零售、鋁製造業、橡膠汽車零配件、食品製造業、砂模鑄造業、電腦電子光學產業等14個AI教案，總共培育4,100位AI人才，更透過「AI應用輔導平台」，整合200多項AI應用工具，實際協助2,500家企業導入AI，大幅提升營運效率與數位能力。在5G推動方面，也協助全國8,700家中小企業驗證5G技術落地應用，累計創造超過新臺幣23.7億元產業效益，展現科技創新的實質成效。

圖▲與會貴賓合影(左圖)，並同步運用AI生成技術呈現(右圖)。(圖/中華軟協提供)

此次活動現場亦展示具備擴散潛力的應用案例，分為製造與營運升級、商模與行銷創新、未來服務與體驗三大展區，具體亮點包括：

一、製造與營運升級區：展示「數位布料」技術，協助業者模擬真實布料特性，與設計師線上溝通，大幅節省布料來回打樣修正的時間，加速接單效率。高雄螺絲模具工廠導入5G智慧戰情室，過去仰賴人工需1小時才能發現的機台異常，縮短到只要3秒就能即時偵測和反應，克服傳統工廠不易掌握狀況的困擾，提高經營管理效率。

二、商模與行銷創新區：藉由5G技術搭建影音移動片場，幫助缺乏專業拍攝團隊的中小企業，輕鬆製作出高品質的行銷短影音，更有效地推廣產品。另外，藉由AI技術自動分析複雜的數據資料，協助企業預測銷量、制定行銷策略，使決策更快、更準。

三、未來服務與體驗區：以「AR光標籤」技術，商圈實體空間結合虛擬資訊，讓消費者在逛街的同時，也能享受到即時互動的沉浸式購物體驗。透過「AR智慧導覽」，把傳統導航變成有故事的導覽體驗，遊客更願意駐足認識在地，提升互動感與停留時間。