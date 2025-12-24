AI與5G應用 經部助企業數位轉型

為協助廣大中小企業在全球供應鏈重組與AI技術浪潮下加速轉型，經濟部從企業的實際需求出發，今年協助企業培育四千一百位AI人才、二千五百家企業導入AI工具、八千七百家中小企業驗證五G技術落地應用，累計創造超過新臺幣廿三．七億元的產業價值，並於昨（廿四）日舉辦「中小企業數位轉型及創新交流會」，以「AI in Motion。5G in Touch」為主軸，透過案例展示、標竿企業實務分享與表揚儀式，展現製造及服務各領域中小企業善用科技，維持成長動能的轉型成果，現場逾五百人參加，以及來自各行業的中小企業參與，顯示業界對AI及五G應用的重視及需求。

經濟部中企署表示，我國在高科技研發及製造上具備優勢，但對資源較有限的中小企業而言，最需要的是實際可用的數位工具和應用場域，今年「中小微企業多元振興發展計畫」推動後，特別鼓勵中小企業運用「中小企業網路大學校」數位學習平台、建立標準化產業教學案例，並提供數位診斷與專家諮詢輔導等，讓AI與五G應用逐步落實於中小企業日常營運。昨日由李冠志署長親自頒發感謝狀予廿三家擔任「產業生態推手」的公協會與廿五家「轉型實證標竿」企業，表揚其將科技轉化為營運成果，並期許發揮典範效益，帶動更多中小企業學習與參與轉型。

中企署今年與產業公協會及法人機構辦理AI人才培育與應用，以產業AI教案為例，依據產業需求規劃包含成衣製造、金屬加工機械設備、餐飲與服務業、車輛零件製造、電子零組件、自動化產業、無店面零售、鋁製造業、橡膠汽車零配件、食品製造業、砂模鑄造業、電腦電子光學產業等十四個AI教案，總共培育四千一百位AI人才，更透過「AI應用輔導平台」，整合二百多項AI應用工具，實際協助二千五百家企業導入AI，大幅提升營運效率與數位能力。