AI與AR科技首次重現滅絕生命危機 臺博館X宇萌數位打造「第六次大滅絕」特展

▲現場掃描 QR Code，即可親身走進渡渡鳥的世界，跟著牠的視角展開一天的旅程！

【記者 沁諠／台北 報導】地球生命史是一段不斷經歷滅絕與重生的歷程。過去五次大滅絕多由火山爆發、氣候劇變或小行星撞擊等自然因素引發，但如今正進行的「第六次大滅絕」卻是人類活動造成的結果。棲地破壞、氣候變遷與過度開發，正讓地球生物以史無前例的速度消失。

國立臺灣博物館與農業部林業及自然保育署共同主辦的「第六次大滅絕？命運還是機會」特展，即日起至115年11月1日於南門館紅樓展示館二樓登場。展覽以自然史為主軸，結合珍貴標本與科技互動裝置，帶領觀眾回顧地球五次大滅絕的歷程，並思考人類能否扭轉即將到來的生態危機。

廣告 廣告

展場精選多件國立臺灣博物館的珍貴典藏標本，帶領觀眾近距離觀察瀕危物種的樣貌。其中，已滅絕的臺灣雲豹、極為罕見的儒艮與象徵臺灣海洋生態警訊的中華白海豚標本更是重要的展示焦點。透過這些實體標本的呈現，展覽期盼能喚起民眾對其棲地破壞與生存困境的關注，並體認保育行動的刻不容緩。

▲透過AI拍貼互動設計，觀眾彷彿親身體驗不同時代下的環境與人類行為變化，提升觀展中的參與感及沉浸感。

為創造更深刻的觀展體驗，展覽運用創新科技，打造AR與AI沉浸式展示，特別和國內XR領導品牌宇萌數位合作，透過WebAR與AI技術平台，觀眾只要掃描QRcode即可啟動生動精彩的互動體驗 。在AR畫面中，渡渡鳥將以別開生面的動態插畫形式呈現，融合科學考據與藝術詮釋，重現滅絕物種的生命姿態，帶來自然棲地的沉浸感，並兼具教育性與趣味性。

宇萌數位和臺博專家攜手合作，特別為本次展覽打造了精緻的互動細節，如可愛的AR渡渡鳥會踢落葉、行走、啄食漿果等自然動作，並搭配展覽敘事與相關知識內容; 而臺灣雲豹的AR互動則進一步與室外空間結合，以行走、躍下、休憩等行為動態穿越於室外廣場，自然又療癒，觀眾亦可隨時拍照與錄影，為觀展體驗留下紀念與分享。

展區另一亮點為尋找大滅絕成因之AI拍貼互動機台，觀眾可透過觸控螢幕進行互動，探索大滅絕的原因。民眾可以任意點選狩獵時代、農業時代、現代等三個不同時期，並透過單人或雙人模式將個人AI形象嵌入畫面，形成專屬敘事風格，藉以觀察時代環境的變遷與人類行為變化，逐步發現形成生態滅絕的原因。拍攝完成後，觀眾可立即輸出照片，或將數位檔案下載、分享至個人社群，提升趣味性與參與感。

宇萌數位科技執行長白璧珍特別提到，本次展覽透過WebAR與AI等創新技術，用最輕便的技術就讓觀眾親眼見證已然滅絕的物種如何「復甦」，讓渡渡鳥和臺灣雲豹等生物彷彿再次現身，感受生命重現的震撼與感動，體驗過程令人印象深刻並從而反思人類在生態系統中的責任，讓藝術與科技為生態教育帶來更直覺、更有情感連結的沉浸式體驗。

▲現場掃描 QR Code，即可親身走進渡渡鳥的世界，跟著牠的視角展開一天的旅程！圖片來源：宇萌數位科技

本次特展主視覺特別邀請國際知名插畫家鄒駿昇操刀設計，以渡渡鳥為主角，結合復古博物學風格與當代視覺語彙，呈現科學與藝術的交會，也象徵人類重新審視自身與自然共存的可能，而各種動物的WebAR樣態，也透過插畫視覺表現出皮影戲戲法之技巧，為保育與瀕危動物圖像注入藝術與自然共生的互動層次。

本展匯集多方力量，展現跨領域與科技合作的典範，展示的內容不僅回顧地球生命的興衰，更以臺灣為視角，喚起社會對生物多樣性與永續環境的關注。臺博館表示，這是一場關於地球未來的思辨之旅，不只是渡渡鳥、雲豹等動物的故事，而是大家共同的命運。歡迎民眾蒞臨參觀臺灣博物館南門館觀賞與體驗，來場科技、藝術與生態省思的共創精彩旅程（照片業者提供）

展覽資訊

「第六次大滅絕？命運還是機會特展」

時間｜114.12.2(二)~115.11.1(日) (週一休館)

地點｜國立臺灣博物館南門館紅樓展示館 (臺北市中正區南昌路一段1號)