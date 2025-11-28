AI興起後「聰明人將變廉價」？ 黃仁勳：擁4特質才能翻轉命運





AI興起後，許多人擔心自己的工作會被取代。輝達執行長黃仁勳在一次公開演講中分享，勇氣、思維上的誠實、放下自我，在公眾面前敢於示弱的能力是AI世代4項重要的特質。

黃仁勳在劍橋大學演講時，提到了英國理論物理學家史蒂芬．霍金，並形容霍金的一生正是實踐了「好奇心沒有邊界」，這也是他提過的的「無邊界理論」：即便霍金因身體疾病受限於輪椅，他的思想卻飛越星辰大海。這也提醒我們，真正的發現不僅來自智力，還源於信念與樂觀。因此他認為，人們應突破侷限，用好奇心與幽默去面對挑戰。

▼黃仁勳在劍橋大學演講時，分享自己的成長經歷與帶團隊的理念與做法。（圖／東森新聞資料照）

AI發展快速後，不少人擔心智力的價值一落千丈。對於「智力變成廉價資源」成為可能的現實，黃仁勳提到，除了智力外，自己認為最重要的特質仍是勇氣、思維上的誠實、放下自我，以及敢於在公眾面前示弱的能力。同時以自己為例說明，表示自己的母親雖不會英語，卻教他學英文，並一直告訴他：「你是特別的，你有潛力。」母親給的鼓勵，在他心中種下信念，讓他一直相信：「沒有事情是無法克服的」。面對問題，他常以「這事能有多難？」的心態面對，將挑戰拆解到最基本的原理，再一步步學習。因此他認為自己能有自己的成就，是因為從未感到無聊，也沒有被炒魷魚。這兩件事就是他成功的全部祕訣。

▼面對AI發展可能導致人力智力不再有價值，黃仁勳認為，勇氣、思維上的誠實、放下自我、敢於在公眾面前示弱是AI世代重要的人格特質。（示意圖／取自pixabay）

黃仁勳也分享，自己做事的方法論核心，是「保持知識上的誠實」，他從第一性原理出發，用理性推導對未來的判斷。形成信念後，就會全力去實現，並把信念具象化，使它不易被外界動搖。同時，每天都會檢視策略的假設正確性，如果發現邏輯錯誤，就會立即調整，以保持適應力。黃仁勳認為，領導者的任務不是總是正確，而是幫助團隊成功，當團隊知道他真心想讓他們成功，他們就會願意跟隨，也願意承擔風險。這種環境讓領導者可以坦然承認錯誤、自由改變方向，並安全地展現脆弱。

總結來說，黃仁勳的生存與領導法則是：「勇氣、思維誠實、放下自我、適應變化，以及幫助別人成功」。黃仁勳認為，這些信念和行動，比單純的智力更能決定未來。

（封面圖／東森新聞資料照）

