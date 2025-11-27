AI若泡沫FED會救市？ 克魯曼搖頭：他們無能為力





當前華爾街正為AI投資是否已成泡沫爭辯不休。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）並不著墨於這場爭論，而是直接拋出一個更致命的問題：無論AI泡沫是否存在，一旦它破裂，聯準會恐將無能為力。

克魯曼表示，美國經濟正呈現分裂狀態。一方面川普不可預測的關稅政策正為商業帶來巨大的不確定性，對經濟成長產生抑制作用。但同時，人工智慧領域卻出現了巨大的投資熱潮，這股動能正在提振整體經濟表現。

正如許多人所說，人工智慧熱潮與上世紀90年代末的科技熱潮有著明顯的相似之處，而那場熱潮最終被證明是一個巨大的泡沫。那斯達克指數直到2014年才恢復到2000年的高峰。關於人工智慧投資是否也存在泡沫，目前存在著激烈的爭論，克魯曼認為人工智慧確實正處於泡沫之中，它與科技泡沫有著強烈的相似之處。也就是說，人工智慧相關股票，就像當時的科技股一樣，對聯準會短期利率政策的預期反應非常強烈。無論現在或當時，這些強烈的反應都是沒有道理的。

克魯曼提到：我們經常看到這類場景：市場因聯準會官員的演講，解讀為「可能降息的訊號」，於是AI股票便出現飆升。但從純粹的經濟學角度來看，這種強烈的反應是沒有道理的。雖然這些降息措施確實造成了短暫的非理性繁榮，但它們並沒有阻止科技泡沫最終破裂。

要理解為什麼聯準會無法拯救科技股，克魯曼表示，必須思考利率對資產價格影響的機制。較低的利率會降低投資人對未來預期收益的折現率，從而提高資產的現值。一棟可以傳承數代、提供長久居住價值的房子，在利率為1%時，其現值會比利率為6%時高得多。這就是為什麼房地產需求會受到抵押貸款利率的強烈影響—因為它們是壽命極長的資產。

然而，對未來幾年內即可能過時的資產而言，利率的影響就要小得多。然而對數位科技的投資，其經濟壽命往往特別短暫。正是由於技術的快速發展，硬體設備和軟體更新換代極快。目前正在建置的數據中心，五年後還剩下多少價值？十年後它們還有價值嗎？因此，無論聯準會的利率是高是低，對 Mag 7的估值或整個科技繁榮的可持續性幾乎沒有實質影響。

隨著人們對人工智慧的疑慮逐漸加深，克魯曼表示，有聽到越來越多的人認為聯準會可以而且應該拯救這個產業。但經歷上次科技泡沫破裂的教訓是，Fed無能為力。事實上，如果科技繁榮出現泡沫崩潰，聯準會能否阻止更廣泛的經濟衰退，這點克魯曼深表質疑。

