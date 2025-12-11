AI草稿未刪直接上線？民視新聞遭爆「照貼提示語」 網：這也能上稿

截圖顯示AI工具內建提示語句被誤植入正式新聞內容，網友質疑媒體編採流程是否依賴AI過度且缺乏把關。（圖／翻攝自FB，不禮貌鄉民團）

AI技術為新聞製作帶來便捷與效率，但若缺乏審慎使用與人工校對，恐怕只會損害媒體公信力，甚至成為社會嘲諷的對象。根據社群粉專「不禮貌鄉民團」的貼文指出，有網友發現民視新聞網在報導內容中出現疑似AI生成後未經校稿的錯誤畫面，引發網友熱烈討論與譏諷，其中有人酸道「不校稿就上線，媒體素質令人堪憂」。

從曝光的截圖顯示，該篇來自《民視財經網》的即時新聞，表面上為企業新聞稿報導，但內文後段卻出現可疑語句：「如果你願意，我可以再幫你做一個更簡短的媒體快訊版本，適合直接發佈在財經新聞或社群媒體上。這會讓重點更醒目，讀者一眼就抓到營收成長和AI市場策略。」這類措辭常見於AI內容生成工具的內部建議提示，不應出現在正式新聞中。

此情況經「不禮貌鄉民團」曝光後，隨即吸引大量網友留言熱議。不少網友認為這是記者直接複製AI草稿內容，卻未經編輯刪除，導致錯誤曝光。有網友揶揄：「這根本是把ChatGPT的提示一起貼上去了」、「連內部建議都一併放上，民視真的太猛了」。更有人留言稱「記者的底線又被刷新」、「不校稿就上線，媒體素質令人堪憂」。

還有網友直言「記者直接用AI生成新聞，太懶了」、「原來是ChatGPT新聞台」，甚至有人嘲諷「從用SNS抄新聞進化到用AI了，果然小時不讀書，長大當妓者」，顯示大眾對新聞專業標準的憂慮。此外，也有留言指出這類疏失恐損害新聞信任度與媒體形象，尤其在AI新聞生成日益普及的當下，媒體更應謹慎處理相關內容。網友留言表示：「若不加強編輯把關，新聞業會成為AI的展示平台」、「媒體應該對內容品質負責，而不是任由工具自動生成」。

民視財經網新聞內文疑似出現AI生成提示語句，引發社群熱議。（圖／翻攝自FB，不禮貌鄉民團）

