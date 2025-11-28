AI菁英齊聚爭霸 賴清德總統：邁出AI世代關鍵一大步

讓AI教育向下扎根，總統盃AI素養爭霸賽總決賽在臺南舉行，頼清德總統也特別頒獎給獲獎的校園團隊，他表示，這次的AI競賽，雖然是一小步，但卻代表臺灣向AI世代邁出了一大步。

臺南市政府「114年度總統盃AI素養爭霸賽」總決賽，在大臺南會展中心盛大舉行；賴清德總統在臺南市長黃偉哲陪同下親臨會場，為選手應援打氣並親自頒獎表揚，賴清德總統致詞時表示，此次總統盃AI素養爭霸賽雖是一小步，卻象徵臺灣正式向AI世代邁出關鍵的一大步，感謝教育部、臺南市政府及所有師長的投入，讓AI教育向下扎根。作為臺南前市長，他認為決賽選在臺南舉辦別具傳承與創新的意義。

賴總統恭喜所有脫穎而出的隊伍，強調青年科技潛力是臺灣的重要資產，透過實作AI，學生能培養邏輯與創造力，未來將成為臺灣邁向「人工智慧之島」的核心力量。他並提到，今年競賽新增偏鄉組，是為確保教育平權，讓每位孩子都能站上同一舞台。

而面對全球AI競爭加劇，賴總統強調，臺灣不僅是參賽者，更要成為領航者。他提到政府正推動AI新十大建設與「晶創臺灣方案」，目標在2028年前培育45萬名AI、綠領及跨域人文數位人才，並在未來15年內創造15兆元產值與 50萬個就業機會，同時落實數位普惠、縮短城鄉差距。賴總統表示，AI教育將是政府推動的核心，國家期盼從中小學起扎根，為下一代打造更強的競爭力。