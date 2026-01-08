AI落地生活！ CES秀AI剃頭 掃地機器人真會飛

無人機結合掃地機器人。（圖／東森新聞）





AI真的要徹底融入生活裡了嗎？帶您直擊今年CES展，滿滿的居家智能黑科技。現在剃頭機搭上AI軟體，新手也能當理髮師，在家幫忙剃平頭造型，還能任選3種髮型。另外機器人真的什麼都要會，實際體驗看看，機器人按摩力道感覺真的很夠力。AI居家新品連發，更狂的掃地機器人不只會飛，還會游泳。

籠子裡飛的不是鳥，而是台無人機結合掃地機器人，其實飛起來不是為了清高處，而是要往別層樓移動，吸拖洗抹布通通會。

這邊會飛，旁邊可是會游泳，水裡的透過渦輪，泳池、牆壁、水面垃圾乾淨溜溜，超狂掃地機器人在CES展引領居家智能話題。

廣告 廣告

厲害的機器人不只這，機器手臂裡藏有輝達顯卡，可偵測全身骨頭位置，精準下拳，調整大小也OK，隨時調整力度，最輕1公斤，最重能達15公斤。畢竟是機器人來按，太靠近偵測範圍，可是會重拳，突然的煞停，但可能有些痛。

Leaflife創始人Shaohui：「基於人工智慧的發展，現在利用機器人進行按摩和物理治療已經成為可能，並且可以應用於日常生活。」

靠AI在家甚至還能變身美髮師，想要在家也能理髮，現在也有機會了。新手也能居家sedo，電動剃刀有AI軟體跟APP連接，3種平頭髮型可選，根據髮帶位置，剃刀靠上就能直接嚕下去。

從打掃、按摩到理髮，機器人樣樣會，可見AI真的一步步把未來搬進家中。

更多東森新聞報導

中保科技 G.Talk 獲 CES 2026 創新獎肯定

台廠CES秀實力 AI警衛眼鏡偵測人臉「FBI都來看」

黃仁勳CES演講 曝新一代Rubin晶片已全面投產

