AI落後沒關係 蘋果靠這項技術照樣讓果粉搶購iPhone 17

蘋果公司1月29日公布的財報顯示，儘管人工智慧功能發展遭遇挫折，迫使這家科技領導品牌不得不尋求Google協助，但iPhone在去年假期購物季的銷售仍創下單季新高紀錄。



這份涵蓋去年10月至12月的財報，反映出蘋果消費者的高度忠誠度。即便蘋果至今仍未兌現2024年的承諾──透過AI技術強化iPhone內建的Siri語音助理功能，果粉們依然爭相搶購最新的iPhone 17系列機型。

全新「液態玻璃」設計成功帶動銷售



為了彌補AI技術發展上的失誤，蘋果為iPhone 17及舊款機型推出了全新的「液態玻璃」（Liquid Glass）設計，並於去年9月透過免費軟體更新的方式提供給用戶。這項策略成功帶動iPhone銷售額達到853億美元，較去年同期成長23%。這創下自2007年iPhone問世以來，單季最高的銷售紀錄。

液態玻璃是蘋果為iPhone 17系列推出的創新外觀設計語言。這項設計特色在於機身表面呈現出如同流動液體般的光澤質感，透過特殊的玻璃材質處理工藝，讓手機背板展現出更為細膩、流暢的視覺效果。

液態玻璃設計強調光影在曲面上的流動感，當光線照射在機身上時，會產生類似水波或液態金屬般的動態光澤變化，使手機外觀更具時尚感與科技感。蘋果透過精密的製程技術，在玻璃表面創造出獨特的紋理與反射效果，讓每個角度都能呈現不同的視覺層次。

iPhone的強勁表現推動蘋果本季獲利達421億美元，每股盈餘2.84美元，較去年同期成長16%。總營收也較去年同期增加16%，達到1438億美元。無論是獲利或營收數字，都超越華爾街分析師預期。

市占率僅些微領先三星



財報公布後，蘋果股價在盤後交易中上漲超過1%。不過該公司股價今年至今仍略為下跌，與2024年底的收盤價相比也沒有太大漲幅。

這家位於加州庫比蒂諾的科技巨頭，將試圖透過推出一系列延遲已久的AI功能來維持成長動能，其中包括Siri的升級版本，預計將使這款語音助理變得更具對話性與多功能性。為了達成這個目標，蘋果將採用Google最新的AI模型Gemini 3，這等同默認了自家在這項技術上的不足。AI技術被業界普遍視為自iPhone問世以來，科技產業最重大的突破性發展。



儘管AI功能發展受挫，根據市場研究機構國際數據資訊公司（IDC）的數據，iPhone去年仍以將近20%的市占率穩坐全球智慧型手機銷售冠軍，市占率僅些微領先三星。



