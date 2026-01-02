AI虛假影片流竄 柯志恩也受害

〔記者葛祐豪／高雄報導〕近期網路社群及影音平台，大量出現利用AI製作的虛假影片，將代表國民黨角逐2026高雄市長的柯志恩也受害，市黨部今(2日)發現，AI虛假訊息影片四處流竄，直批影音內容錯誤百出，更是造謠抹黑。

AI日漸普及，影音平台充斥虛假影片傳遞錯誤訊息，近日出現AI生成的假醫生影片相關新聞，利用AI手法進行錯假訊息的散佈與傳播，目前衛福部也進行追查。

國民黨高雄市黨部也發現，近期網路社群及影音平台，大量出現利用AI製作的虛假影片，聳動標題寫著「不忍了？鄭麗文硬核反擊！為何轉身合體謝龍介？揭開柯志恩貼文背後最髒的算計」、「國民黨變天？鄭麗文突襲換降，柯志恩慘遭無情切割，鄭麗文換將柯文哲真實算盤」。

廣告 廣告

國民黨高雄黨部提醒，網路資訊多元豐富，看到任何資訊請小心查證：不輕信、不轉傳，如看到明確的錯假訊息，請直接向平台檢舉，也歡迎提供給市黨部進行查證。市黨部並嚴厲譴責惡意剪輯虛假Ai影片的行為，更要提醒有心人士不要繼續以身試法。

【看原文連結】

更多自由時報報導

胡振東曝美軍不登島 他揭端倪：台灣「內部情勢」華府看不下去了！

共軍環台軍演多國譴責！美國務院發聲

柯志恩喊選上市長「明年讓國旗插滿高雄」 上千鄉民狂吐槽

中國若犯台美軍不登島 前五角大廈官員胡振東曝「1原因」：台灣是美國關鍵

