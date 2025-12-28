AI虛擬醫師散布不實訊息 衛福部研擬合法身分揭露機制

近年出現AI虛擬醫師散布訊息，衛福部今天（28日）指出，非領有醫師證書者，不得使用醫師名稱；將釐清幕後製作者是否具醫師身分是保障民眾的關鍵，將盡速確認醫師法是否適用虛擬醫師，研擬頻道設置合法醫師身分揭露機制。

衛生福利部長石崇良說明，虛擬人物在頻道假借醫師名義散播醫學知識，違反醫師法、醫療法相關規定。（中央社資料照）

網路AI假醫師影片YT頻道「陳志明醫師」，散布糖尿病等不實訊息，被事實查核中心揭開真相。衛生福利部長石崇良晚間透過文字向媒體說明，這個虛擬人物在頻道假借醫師名義散播醫學知識，違反醫師法、醫療法相關規定。

廣告 廣告

石崇良解釋，按醫師法第7之2條規定，非領有醫師證書者，不得使用醫師名稱；違反者，依同法第28之2條處新台幣3萬元至15萬元以下罰鍰。醫療法第87條規定，廣告內容暗示或影射醫療業務者，視為醫療廣告；同法第84條明訂，非醫療機構，不得為醫療廣告，違反者，依第104條處5萬元至25萬元以下罰鍰。

另外，衛生福利部次長林靜儀接受媒體聯訪時表示，AI虛擬人物開頻道已經成為趨勢，釐清AI虛擬醫師幕後製作者是否具備醫師身分，是管理AI虛擬醫師品質、保障民眾的關鍵，如果「藏鏡人」是醫師，就應負起相應的專業責任。

若「藏鏡人」不是醫師，卻創立一個虛擬身分並假稱為醫師，林靜儀表示，透過虛擬醫師發表醫療專業意見或言論，就可能涉及醫師法適用問題。無論是頻道主持人或編撰者，若沒有醫師執照，卻創造虛擬醫師並假稱其為醫師，仍有醫師法解釋與適用的空間。

林靜儀表示，首先，將盡速由法規會進行解釋，釐清醫師法是否可以適用於「虛擬醫師」。也就是說，在一般自然人未具醫師執照不得稱為醫師的前提下，是否能以虛擬方式假扮醫師並發表醫療言論，將交由法規會進一步討論。

林靜儀也提到，先前已發現YouTube上有一些國外醫師頻道，如美國醫師經營的頻道，評論醫療行為或健康議題時，在頻道說明欄會清楚揭露其在美國合法執業醫師的身分，希望與數位發展部、YouTube合作，要求台灣的醫師頻道也設置合法醫師身分揭露機制。