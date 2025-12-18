AI號誌降低路口停等延滯19%！桃園智慧交通成果奪金恆獎肯定
桃園市長張善政昨（17）日上午主持市政會議，接受交通局呈獻榮獲ESG世界公民數位治理基金會2025年金恆獎「雙軸創新治理獎－金獎」。張善政肯定交通局以「整合式即時AI智慧交通控制創新計畫」，具體展現智慧交通在數位治理前瞻性、永續實踐與創新轉型等面向的成果，獲國際評審肯定，市府也將持續打造桃園科技城，提供市民更便捷、安全、友善的交通環境。
交通局說明，桃園為全國率先導入AI智慧號誌控制技術的城市，透過AI車流辨識與邊緣運算掌握即時交通狀況，並結合深度學習與增強式機器學習，建構高效率交通控制決策模型，使號誌秒數可依現況車流動態調整，提升路口整體運作效率。相關技術已應用於中壢、內壢及大竹交流道周邊聯絡道共91處路口，平均降低路口停等延滯19%、旅行時間5%以上，並介接救護車輛GPS訊號，在救護車接近路口時即時調整號誌，減少行駛時間45%、提升救護成功率8%，展現AI技術於交通治理的多元應用成效。
交通局指出，「金恆獎」由ESG世界公民數位治理基金會與《CIO Taiwan》共同主辦，表彰政府機構和企業在推動數位轉型時，能同時實踐環境、社會與治理的永續價值，鼓勵獲獎者不僅在技術上保持前瞻性，更要將創新成果導向對社會和環境的正面影響。市府長期深耕智慧交通發展，於多項國際評比中屢獲肯定，連續兩年榮獲「Gartner 政府數位創新服務獎」，並獲「首爾智慧城市獎」及「2025 SMART 20 AWARDS 智慧20大獎」。此次再獲「金恆獎雙軸創新治理獎－金獎」，充分展現市府團隊在智慧治理、永續實踐與科技應用上的創新力與執行力。
