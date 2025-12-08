AI融入技職教育引領數位轉型典範 三民家商勇奪全國唯一高職「卓越獎」
高雄市立三民家商以「技職AI，家雄青」為核心願景，將各科專業課程教學融入人工智慧、數位教學等結合，讓高雄在地的技職數位教育展現青春與創新活力，榮獲二○二五年教育部「績優中小學學校卓越獎」，也是全國唯一獲的卓越獎的高中職學校。(見圖)
主辦單位今(八)日說明，三民家商獲獎的關鍵是將數位科技精準對接「技職專業」，發展出各科獨具特色的AI應用課程，讓科技成為學生職涯發展的加速器，因而榮獲二○二五年教育部「推動數位學習績優徵選計畫」榮譽-「績優中小學學校卓越獎」，並在「二○二五年全國自主學習教育節暨數位學習行為與成效分析研討會」接受頒獎。
三民家商的數位轉型，逐步發展深化教學的系統發展，王雪娥校長表示，學校的推動理念已從早期的數位工具操作，逐步提升為「教師引導教學，學生運用AI學習」的雙向賦能；學校願景「共聚、共享、共好」，除不斷課程開發，更透過跨校交流、研習分享等多元形式，讓高雄在地的技職數位教育展現青春與創新的活力。
這次獲獎的關鍵在於三民家商成立了跨領域的「數位恆星社群」，透過每月的定期聚會、午餐共識會與數位工具沙龍，營造出緊密的共備文化；其中教師群不畏新科技挑戰，積極將生成式AI（Generative AI）融入教學設計，不只共同科的運用，更在各職科專題領域的深究、實作課程，都嘗試與發展AI，將其運用在課程，並在不斷反思、對話和思辨中，展現「師生共學」風景。此外，學校攜手中山高中、高雄高商、海青工商等夥伴學校，每年辦理超過三十場研習，累計參與師生逾千人次，發揮了區域共好的影響力。
例如觀光科的永續旅行設計，在許如玲與陳佳妏老師指導下，學生以左營舊城為場域，結合SDGs永續目標，運用數位輔助發想，設計結合桌遊、繪本與實境地圖的「ECO永續行動方案」；學生善用數位工具將抽象理念轉化為可執行的商業模式，榮獲全國專題實作競賽餐旅群第一名。廖悌妏老師的「音樂自畫像」課程，引導學生進行MBTI性格測驗，利用Suno AI生成專屬樂曲，再將聽覺轉化為視覺繪畫，讓學生在科技與藝術的交織中探索自我情緒。
王雪娥校長強調，三民家商這次榮獲教育部全國唯一高職「卓越獎」，是對全校師生在數位運用路上堅持不懈的最佳肯定，三民家商將持續深化AI在各學科的應用，與夥伴學校一起努力，打造更具前瞻性的數位學習舞台，培育具備AI素養與實作能力的未來技職人才。
