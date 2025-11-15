AI融入教學掀潮流 教育部表揚數位教案創新教師

數位素養優良教案頒獎 (教育部提供)

教育部資訊及科技教育司吳穎沺司長致詞 (教育部提供)

雙語數位教案頒獎 (教育部提供)

數位學習績優教案頒獎 (教育部提供)

教育部今天（15日）在2025年資訊月「臺灣教育科技展」舉行「教育部數位學習教案聯合頒獎典禮」，上百位獲獎教師齊聚一堂，共同見證教育數位轉型的成果。今年得獎作品充分展現教師善用數位平臺與新興科技的創新實力，尤以生成式AI融入教學與學習成為一大亮點，從各學科與學習階段皆可見豐富而多元的數位應用實例。

為鼓勵教師善用數位工具培養學生數位素養，教育部持續推動「數位學習績優教案」、「雙語數位教案」及「數位素養優良教案」三項全國徵選活動，展現教師將科技融入課程的創新實踐。今年共計666件教案參賽，最終有127件脫穎而出，充分反映教育現場的創新活力與專業能量。

在「數位學習績優教案」部分，包含「自主學習組」、「PBL（專題導向學習）組」及「新科技組」三類，共76件作品獲獎。特優教案如嘉義市崇文國小曾郁芳老師結合多文本閱讀與生成式AI，培養學生閱讀理解與自主學習能力；嘉義市民生國中蔡邦居老師運用教育部因材網與AI工具，引導學生以PBL模式創作HTML遊戲與AI歌曲；新北市南山高中跨科團隊則以AI結合AR技術，將抽象的物理知識轉化為互動作品，充分展現數位教學創新的多元面貌。

「雙語數位教案全國徵選」則邀請全國大專校院與中小學教師跨域合作，共吸引40所學校投稿，由56位教授與27位教師共同研發。教案涵蓋臺灣台語、客語、原住民族語及英語等語言，主題涉及交通安全、多元文化、性別平權與動物保護等議題，呈現教學的生活化、在地化與國際化成果。

在「數位素養優良教案」組別中，共有19件作品獲獎，展現AI結合媒體識讀與跨域學習的創新實踐。特優教案包括：國立新竹女中許庭嘉老師運用AI進行生物探究；新竹市光華國中王靜鴻老師將英語教學結合媒體素養，引導學生辨識假訊息；臺南市賢北國小張志仁老師帶領學生以AI共創台語導覽、討論文化偏見與科技倫理，培養學生科技思辨與資訊判讀能力。

教育部資訊及科技教育司吳穎沺司長表示，這些獲獎教案不只是檔案，而是「點燃學生學習熱情的火花」，更是幫助學生掌握未來數位公民能力的「武功秘笈」。他感謝教師們投入數位教學創新，讓數位學習從口號化為真實可見的教學成果。

教育部指出，將持續透過優良教案的推廣與交流，深化教師對數位教學的理解與應用，實踐教育數位化與多元學習的願景，也鼓勵全國教師善用並參考得獎案例，讓科技融入教學現場，攜手推動教育創新與學習轉型。