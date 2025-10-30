AI行情還沒完，台股高檔不怕追？專家曝小資首選這檔ETF：沒把握就跟著台積電走

台股在近來不斷創高，在指數推上歷史新高的同時，市場的分化也極為明顯，資金似乎都集中在AI科技股，變成了1個台股、2個世界。對此，財經專家盧燕俐在臉書發文表示，AI仍會是明年投資主軸，台股高點不必預設立場，端看台積電漲到哪裡。她也提供沒有選股把握的人「無腦理財法」，這檔ETF是首選。​

​盧燕俐表示，AI已經連漲兩年多，當外資喊台積電目標價2100元、鴻海400元時，資金持續湧入AI概念股，對只存傳產股的存股族來說，恐怕內心很煎熬。她認為，台股多頭列車，持續向前行，AI仍會是明年投資主軸。台股高點不必預設立場，就看台積電漲到哪裡。沒有選股把握的人，透過ETF會是最簡單且有效率的布局方式。​



​​盧燕俐指出，​0050是首選，台積電占比超過6成，前五大成分股還有鴻海、聯發科、台達電與廣達，全都是AI概念股；而市場上也已陸續推出AI主題的ETF，共有5檔，其中00737、00762和00851投資範圍涵蓋全球，00952和00962則鎖定台灣。

盧燕俐提到，00952和00962同樣歷經破發之後，至今漲幅分別高達7成與6成，顯現AI產業的強大火力。但仍須留意，主題型ETF較適合當衛星資產，不宜過度重壓，且要觀察主題產業的長期成長續航力。

​​盧燕俐認為，如果擔心AI泡沫化，台積電董事長魏哲家的說法，最值得參考。十月中旬法說會才提到「從客戶端接受到強烈的產能訊號，AI長期趨勢已形成結構性成長」，持續追蹤台積法說內容，必有收穫。



